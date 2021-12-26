Русские туристы рассказали, как относятся к землякам на отдыхе

"Два месяца назад отдыхала в Турции (Папиллон Бельвиль). Очень понравилась интеллигентная публика - никто не кричит, не толкается в ресторане, не занимает с утра места на пляже и т.д. И тут вдруг в последний день тишину на пляже нарушили они - наши с магнитофоном (точнее, с колонкой). Сначала эта семейная пара громко разговаривала по телефону с кем-то со своей родины. Весь пляж слышал, как тут скучно и тухло, не то, что там-то и там-то. Потом пара принесла из бара выпивки явно не на двоих. И вот тут я попала на дискотеку сельского клуба конца 90-х, начала 2000-х! В метре от моего шезлонга во всю мощь заорала колонка с русскими песнями, о существовании которых я не догадывалась. Идиллии с видом на море под легкий шум волн пришёл конец! Кажется, все были в шоке. Но только не наши соотечественники. Их вообще не волновало, что весь пляж вынужден насиловать свой слуховой аппарат этой дешевой попсой. Вскоре место вокруг них опустело...".