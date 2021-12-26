Русские туристы рассказали, как относятся к землякам на отдыхе

Российские туристы активно посещают самые популярные курорты по всему миру. Многие отмечают общие черты в поведении отдыхающих из России. О том, что сами туристы думают о своих соотечественниках, они рассказали в соцсетях. "Рамблер" разбирался в том, как ведут себя россияне на отдыхе.
Зачастую россияне отмечают, что их соотечественники на курортах могут вести себя вызывающе:
"Удивляет, как некоторые нагребают себе еды, как будто голодающие. И в номерах воруют, и толкотню в столовках устраивают."
"В ОАЭ, 2017 год - вроде тогда это еще не была Турция на максималках, как сейчас - первые три дня нормально отдыхали, затем подъехал контингент: «наша» барышня переодевала плавки под полотенцем на шезлонге, в метре от моего лица (кабинки для переодевания, разумеется, были). Еще и нахамила, заметив удивленный взгляд.";
"Недавно отдыхали в Египте, отель был заполнен на 90% и не всем хватило тарелок на обеде, когда вынесли тарелки, соотечественники налетели на тарелки как коршуны, чуть ли не драка была... бедный Египтянин с тарелками был в шоке. Его почти затоптали.";
"Я столкнулась в Турции с компанией соотечественников, так они кричали каждый день на весь отель, что, им мяса не достанется, их мужчины напивались до поросячьего визга, а их дети всё время писали в бассейн, конечно с одобрения родителей".
Кто-то считает, что у российских туристов проблемы с выбором одежды на отдыхе:
"Порой мне бывает стыдно , как одеты наши соотечественники, не умеют есть с вилкой и ножом, в чем ходят на пляж, идут и в ресторан вечером";
"Дубай, публика интернациональная . Но только русская женщина пришла на завтрак в купальнике! Голая ! Легкое сетчатое парео не в счёт , оно ничего не закрывало . Сказать что было стыдно было не сказать ничего. А как на нее смотрел персонал и другие гости".
У некоторых туристов поведение соотечественников вызывало испанский стыд:
"Два месяца назад отдыхала в Турции (Папиллон Бельвиль). Очень понравилась интеллигентная публика - никто не кричит, не толкается в ресторане, не занимает с утра места на пляже и т.д. И тут вдруг в последний день тишину на пляже нарушили они - наши с магнитофоном (точнее, с колонкой). Сначала эта семейная пара громко разговаривала по телефону с кем-то со своей родины. Весь пляж слышал, как тут скучно и тухло, не то, что там-то и там-то. Потом пара принесла из бара выпивки явно не на двоих. И вот тут я попала на дискотеку сельского клуба конца 90-х, начала 2000-х! В метре от моего шезлонга во всю мощь заорала колонка с русскими песнями, о существовании которых я не догадывалась. Идиллии с видом на море под легкий шум волн пришёл конец! Кажется, все были в шоке. Но только не наши соотечественники. Их вообще не волновало, что весь пляж вынужден насиловать свой слуховой аппарат этой дешевой попсой. Вскоре место вокруг них опустело...".
Некоторым не нравится то, как громко россияне выясняют отношения:
"Мне бывает стыдно как ведут себя наши женщины по отношению к детям и мужьям, когда на весь пляж орут, высказывая недовольство всем и вся. Хочется провалится сквозь землю.".
Однако некоторые отметили, что российские туристы, на самом деле, ведут себя не хуже иностранцев:
"Мы прилетаем отдыхать, а не следить кто сколько ест. Сейчас в Доминикане и очень много русских в отеле, и мне это нравится. Канадцы и немцы собираются группами по вечерам громко разговаривают перекрикивая друг друга. Наши все милые душки...";
"Иностранные туристы пьют гораздо больше наших и ведут себя похлеще Тагила";
"Не знаю, пару раз недоумение вызывали именно иностранцы..., немцы, орущие в ресторане и возле бассейна. Англичане кстати такие же".
*Прим.ред.: орфография и пунктуация авторов сохранена.