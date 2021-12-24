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14 минут назад

Самое популярное место на Земле, которого нет: где находится остров Ноль

Остров Ноль — загадка на стыке настоящей и вымышленной географии. Место, которого не существует в реальности, привлекает туристов и регулярно улучшает онлайн-карты.

Где находится самое популярное место на Земле, которого нет
Фото: Graham Curran/CC BY-SA 4.0Graham Curran/CC BY-SA 4.0

Где находится

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Остров Ноль (также известный как остров Нулль, Null Island) — воображаемый остров, расположенный в точке 0°с.ш. и 0 °в. д. в южной части Атлантического океана. Ближайший крупный город —Лагос, Нигерия (783 км от острова).

«Нулевым» остров называют не только из-за расположения на нулевой широте и долготе. В точке, где экватор встречается с нулевым меридианом, просто нет острова, нет никакой земли. Лишь одинокий метеорологический буй «Душа» (Station 13010 — Soul) собирает данные о температуре воздуха, воды и скорости ветра.

Как возник

Остров Ноль — пожалуй, самый молодой остров в мире. В 2011 году воображаемую точку включили в общественное достояние геоданных Natural Earth. Идея принадлежала некоему господину Келсо, который услышал, как картографы используют фразу «остров Ноль» для отсчета. В точке 0°с.ш. и 0 °в. д. мужчина отметил территорию как «остров площадью в один квадратный метр».

Wikimedia maps

Шутку заметили другие картографы. Тут же у «острова» появился веб-сайт, национальный флаг и мерч. Все желающие могли стать гражданами «Республики острова Ноль».

«Республика Острова Ноль — одна из самых маленьких и наименее посещаемых стран на Земле. Остров Ноль, расположенный там, где главный меридиан пересекает экватор, находится в 1600 км от западного побережья Африки», — написано на официальном сайте.

Население «республики» — около 4000 человек. У страны даже есть этническое прошлое.

«Наши предки были смесью отважных европейских моряков и несчастных африканцев, которых выбросило в море и которые выжили достаточно долго, чтобы выйти на берег. Сегодня большинство людей говорят на смеси португальского, английского, йоруба и игбо — такой набор можно назвать только „нулевым“».

Самое популярное место на Земле

«Нулевой остров» мог бы остаться внутренней шуткой картографов, однако он пригодился по мере развития онлайн-карт. Более того, мы все там бывали хоть раз.

В картах регулярно появляются ошибочные названия улиц, несуществующие номера домов и другие причуды. Это происходит не только из-за человеческого фактора и опечаток, но и ошибок в картографических данных.

Чтобы подсчитать частоту таких ошибок, Остров Ноль запрограммировали как координаты по умолчанию. При несовпадении данных объекта и карты программа выводит координаты (0,0) или Null,Null. Таким образом, все «заблудившиеся» пользователи, а также достопримечательности и события со всего света попадают в точку 0°с.ш. и 0 °в. д.

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