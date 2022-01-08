Пить, не чокаясь: как не опозориться в Венгрии

С 27 июля 2021 привитые «Спутником V» россияне могут свободно въезжать на территорию Венгрии. Планируя поездку в эту гостеприимную страну, “Рамблер” советует изучить подборку местных особенностей, которые могут показаться странными.

“Встречают по обувке”

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Венгры ухаживают даже за самой старенькой парой обуви, как за новой. Если не хотите выглядеть белой вороной, берите это правило на вооружение.

Правильно представиться

Женщины, как и в белом танце, при знакомстве представляются первыми. Это признак уважения. Традиционно сперва нужно назвать фамилию, а после – имя.

Шум в общественных местах

Даже в метро венгры говорят тихо, не создавая неудобств окружающим. Или вовсе соблюдают тишину. Они не любят знакомиться на улице и фонтанировать эмоциями. Тем не менее, если вы войдете в круг людей, которым можно доверять, в гостеприимности и душевности венгров вы убедитесь.

Никакого презрения к бездомным

В Венгрии людей малоимущих или вынужденных жить на улице довольно много. Не все из них выглядят как карикатурные бродяги. Некоторые носители менталитета кочевников выбирают такой образ жизни осознанно. Не можете, как местные, отнестись позитивно? Проявите сдержанность и снисходительность.

Разговоры о политике

Исторических мозолей, по которым вы можете ненароком пройтись, у венгров очень много. Не хотите, чтобы вечер закончился скандалом? Не пытайтесь вступать в полемику на тему мировых войн, политических партий и территориальных претензий. Лучше обсудите местную кухню (она, к слову, довольно острая из-за всеобщей любви к паприке) и традиции.

Пить, не чокаясь

Кстати о традициях. В некоторых источниках утверждается, что венгры не чокаются только кружками с пивом. По легенде, австрийские генералы ударились пивными бокалами, чтобы отпраздновать казнь 13 мучеников Арада в 1849 году. И венгры поклялись не чокаться бокалами в течение следующих 150 лет, но многие люди продлили этот запрет до наших дней. Вообще национальный напиток – крепкий напиток палинка. Он производится из всех фруктов и овощей, которые только растут в стране. Гостеприимный хозяин всегда будет рад наполнить пустой стакан. Если вы не хотите больше пить, оставьте его наполовину полным.

Чаем не заманишь

На гастрономической карте Венгрии значится немало мучных и сладких блюд. Однако за жителями этой посткоммунистической страны не закрепилась привычка запивать их чаем. Поэтому не стоит в качестве комплимента привозить его (молочный шоколад, конфеты из него и мясо вовсе запрещено ввозить). Чай для венгра синонимичен лекарству из области народной медицины. Кстати, болезни и здоровье местные жители тоже обсуждать не любят.

Не празднуют дни рождения

Традиционно именины – главный праздник для венгра. В этот день устраивается ужин и дарятся подарки.

Особое новогоднее блюдо

Тушеная чечевица. Если начинать год, не съев хотя бы порцию, не видать вам удачи, здоровья и благополучия (по мнению венгров).

Суеверность

Венгры говорят: если 2 февраля будет хорошая погода, зима будет долгой. Потому что в этот день, согласно поверью, медведи выходят из спячки, видят свои длинные тени и возвращаются в пещеры, чтобы еще поспать – до наступления тепла. А если съесть арбуз после Дня Леринка, то он наверняка будет невкусным и перезрелым. Таким образом, сезон ягоды заканчивается 5 сентября.

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