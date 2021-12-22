5 городов, которые роскошно украшают к Рождеству

Куда ехать, чтобы увидеть настоящую рождественскую сказку.

Фото: Quintessence Resort Hotel Quintessence Resort Hotel

Ливенворт, Вашингтон, США

Город с населением в две тысячи человек спроектирован по образу и подобию типичной альпийской деревушки. Ежегодно и ежесезонно сказочный Ливенворт посещают туристы, чтобы отпраздновать Рождество, Хэллоуин и местный Октоберфест. Место рождественской силы — Музей Щелкунчика, где собрано более 5000 экземпляров сказочного персонажа.

Орхус, Дания

@samantha.magelund

Второй по величине город страны (310 тысяч жителей) в рождественскую пору выглядит как деревня из фильма «Гарри Поттер». Узенькие улочки, готические соборы, здания университета и оперы, висящие гирлянды и зеленые елки — декорации настоящего Рождества.

Кольмар, Франция

Город и коммуна на северо-востоке Франции основан в 1226 году, но старинные кварталы и монастыри сохранились до наших дней. Интересный факт: его пейзажами вдохновлялась команда аниматоров мультфильма «Ходячий замок». Зарисовки фона знаменитого аниме вдохновлены архитектурой Кольмара.

Ротенбург-об-дер-Таубер, Германия

Баварский город привлекает аутентичной архитектурой и разнообразными церквями. Особенно популярным место становится в канун Рождества: на площадях открываются ярмарки, а жители украшают даже окна собственных домов. Наконец, именно в этом городе находится Музей Рождества!

Мон-Трамблан, Квебек, Канада

Quintessence Resort Hotel