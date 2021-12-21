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1 час назад

Из каких стран нельзя вывозить алкоголь

Существует перечень стран, из которых нельзя вывозить алкоголь или это можно делать только с ограничениями. Многие считают алкоголь отличным сувениром, но не из всех стран можно вывозить алкогольные напитки. Будьте аккуратны, если соберетесь брать с собой домой спиртное, иначе придется распаковывать чемоданы на таможне. В материале "Рамблера" — страны, из которых нельзя вывозить алкоголь.

Из каких стран нельзя вывозить алкоголь
Фото: РамблерРамблер

Мальдивы

С этих райских островов нельзя вывозить кораллы, панцири черепах и любые вещи, сделанные из них. За это вас могут остановить на таможне и попросить чек из сувенирного магазина. Также с Мальдивских островов нельзя вывозить алкоголь. Можно только тот, который был куплен в Duty Free. Однако на сами Мальдивы запрещено провозить какое-либо спиртное, даже если вы его купили в зоне вылета из России. Это связано со строгими мусульманскими запретами на употребление спиртного.

Доминикана

Эта солнечная страна славится не только своими достопримечательностями, поэтому здесь очень строго с сувенирами. Нельзя вывозить орхидеи, артефакты, кораллы и сердцевину пальмового дерева, а также национальную валюту. Также Доминикана славится своим ромом. Однако на его вывоз из страны также действуют ограничения. Если вы собираетесь ехать на родину с пятью литрами рома в чемодане, то на таможне вас развернут. 4-5 литров можно вывозить с пошлиной. Бесплатно доступно только по 3 литра на каждого совершеннолетнего члена семьи.

Европа

Из-за санкционных продуктов, ввоз еды и напитков из Европы строго контролируется. Так разрешается вывозить еду для личного потребления, но не более пяти килограммов на каждого пассажира. Кроме того, все продукты должны быть в заводской упаковке, поэтому сыры и колбасы с рынков, завернутые в бумагу, вывозить нельзя. Что касается алкоголя, без уплаты пошлины в Россию можно ввести до трех литров алкоголя. При этом, для каждой европейской страны существуют разные условия, например, в Финляндии алкоголь могут перевозить через границу только лица старше 20 лет.

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