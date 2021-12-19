Почему движущийся остров считают проклятым

Удивительный остров Сейбл находится в Атлантическом океане, недалеко от Новой Шотландии. Его считают опаснейшим местом из-за его уникального свойства. Дело в том, что он постоянно находится в движении. Подробнее — в материале "Рамблера".

Фото: S. Coffen Smout / ©Parks Canada / Sabl S. Coffen Smout / ©Parks Canada / Sabl

Длина Сейбла составляет 42 километра в длину, а ширина в самом широком месте — около 0,5 километра. По форме весь остров изогнут так, что похож на кривую саблю. Западное окончание острова все время размывается мощными волнами. По этой причине он должен был полностью исчезнуть менее чем за год.

Однако он не только не исчезает, но и перемещается в океане таким образом, что невозможно понять, откуда и как заново берется песок для поверхностного намыва. Исследователи выяснили, что за последние два века остров «прополз» по просторам океана почти 19 километров. Средняя скорость продвижения острова составляет примерно 200 метров в год.

За всю историю острова на нем зафиксировано порядка 350 кораблекрушений. По подсчету других исследователей эта цифра является большей и может достигать 500 крушений. Многие путешественники считают остров проклятым. Но на самом деле причиной бедствий кораблей является частый туман вблизи острова, большое количество песчаных отмелей и множество разнонаправленных подводных течений.