Что произошло с россиянином, уехавшим зимовать в Египет

В сентябре 2021 года произошло знаменательное событие для многих российских туристов — возобновилось чартерное авиасообщение с египетскими городами Хургада и Шарм-эш-Шейх. Толпы отечественных путешественников ринулись отдыхать на любимые курорты, которые были недоступны для них в течение последних шести лет. Однако в Египте можно не только с комфортом провести двухнедельный отпуск, но также остаться на целую зиму, чтобы переждать морозы и метели в тепле. Именно так поступил российский кругосветный путешественник Константин Колотов. Объездив полмира на велосипеде, побывав в 72 странах и сотнях городов, он все равно постоянно возвращается в один небольшой курортный городок на берегу Акабского залива. О том, почему Колотов считает Дахаб идеальным местом для зимовки, он рассказал «Ленте.ру».

Не похож на другие курорты

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Дахаб — маленький курортный городок, который расположен на Синайском полуострове, в ста километрах к северу от Шарм-эш-Шейха. Население здесь небольшое — около 10-12 тысяч человек, причем половину из них составляют туристы, а коренные жители — это в основном бедуины, арабы и египтяне. Несмотря на то что это место считается популярным среди отдыхающих, оно все еще не испорчено массовым туризмом, поэтому абсолютно не похоже на обычные пляжные курорты.

Да, здесь можно встретить российских миллионеров и даже миллиардеров, а также всем известных артистов, но Дахаб все же сильно отличается от классических люксовых резортов. Здесь не носят обувь на каблуках, потому что на местных дорогах можно переломать ноги, не делают яркий макияж, ведь естественный загар и свежий воздух и так придают коже сияние, и оставляют дорогие аксессуары в номере, поскольку не хотят потерять их в море во время дайвинга.

Лолита Арутюнова

В общем, Дахаб стирает социальные границы и помогает увидеть человека таким, какой он есть. Возможно, именно поэтому о внутреннем мире здесь заботятся намного больше, чем о внешнем виде. Поскольку большую часть времени все проводят на улице, то и одеваются в соответствии с погодой и планами, главное — чтобы было удобно.

Кроме того, здесь собираются в основном увлеченные спортивные люди, так что на ужине за столом постоянно обсуждается ветер, «нырялка», преимущества вегетарианства и спортивное оборудование. Также в городе регулярно проходят занятия по йоге, танцам, вокалу, разным видам рукоделия и прочим развивающим практикам.

Конечно, это не значит, что все здесь просветленные и с кубиками на прессе. Но видно, что люди хотя бы к этому стремятся. В то же время и йоги, и фридайверы, и кайтеры с виндсерферами любят тусоваться, ходить в бары — этого здесь тоже хватает. Только атмосфера в местных клубах совсем не похожа на ту, что обычно встречается в столичных заведениях, а вечеринки напоминают теплые встречи старых друзей, и приходят на них, едва стряхнув с себя соль.

Отдых не для всех

Тем не менее Дахаб подойдет далеко не каждому. Все же это бедуинская деревня со всеми ее проявлениями: козами, жующими на улицах мусор; грязными тротуарами; «никаким» сервисом по московским меркам и бродяжничающими собаками.

Дахаб может быть разным и, если приехать в роскошный отель, можно не заметить его минусов, однако если турист сам организует свой отдых и задержится в городе, то столкновения с классическим арабским менталитетом ему не избежать. Здесь постоянно встречаются попытки торговцев обмануть потребителя, грязные дети, бегающие повсюду и цепляющиеся за машины, а также мужчины, лежащие посреди улиц

Я знаю людей, отдых которых подразумевает высокие стандарты — белые простыни, шведский стол, хорошие машины, чистые улицы. Такие путешественники называют Дахаб дырой. И в их словах есть доля правды.

Так кому же в таком случае подойдет Дахаб? Например, любителям любого вида спорта, связанного с водой и ветром. Из-за особенностей климата и морского рельефа эта локация превратилась в знаковое место для снорклеров, фридайверов, дайверов и виндсерферов. Кроме того, здесь нередко можно встретить скалолазов, которые приезжают на полуостров, чтобы тренироваться на «мягких» синайских горах.

Также отдых в Дахабе очень нравится семьям с детьми — в городе по улицам самостоятельно бегают сотни русскоговорящих ребятишек. Сюда приезжают многодетные семьи со всех русскоговорящих стран. Для детей здесь найдутся и школы, и сады, и различные курсы, и, как мне кажется, самое главное — компании сверстников.

Лолита Арутюнова

Йогам, гуру и любителям различных духовных практик тут тоже придется по душе. Синайская пустыня — это квинтэссенция духовности и религиозности. Здесь достигли просветления ключевые пророки современности, поэтому Дахаб — отличная альтернатива Гоа, Бали, Пангану, Чианг-Маю и другим местам зимовки для духовных людей.

Ну и, конечно, это место хорошо подходит фрилансерам, а также всем безработным и бездельникам. Мне трудно понять, что держит зимой в Санкт-Петербурге или Москве не обремененных делами людей. Жители столиц всегда могут найти семь тысяч на билет и улететь греться в жаркие страны, ведь не работать в теплом сухом климате гораздо приятнее. К тому же тут можно устроиться на работу и спокойно жить как минимум в зимний период.

Райское место

Обычно, когда люди слышат, что в Египте плюс 40 градусов, они начинают представлять изнывающих от жары отдыхающих. Но работает это не так — в Дахабе даже температура плюс 30 уже считается зимней и ощущается очень комфортно, без страданий. Но самые приятные сезоны для туристов из холодных регионов — это весна и осень. Температура воды в это время — плюс 26, а температура воздуха — плюс 35.

С декабря здесь начинается сезон ветров, но в отличие от Хургады и Шарм-эш-Шейха именно в Дахабе, со всех сторон закрытом горами от ветра, это не кара небесная, а благодать. Тем не менее многие приезжают сюда именно ради ветра, чтобы покататься на кайт- или виндсерфах. Как такое возможно?

Лолита Арутюнова

Очень просто — в континентальной Хургаде ветер из Сахары несет в город песчаную бурю, из-за этого там нечем дышать и вообще не хочется жить. В Шарм-эш-Шейхе потоки воздуха с моря продувают весь город, поэтому зимой там холодно и неуютно, а вот в Дахабе ветер идет строго по Акабскому заливу как по аэродинамической трубе. Стоит отойти от первой линии — и бриза уже не чувствуется, а горы, окружающие город, не пускают в него пыльные бури. Райское место.

Однако нужно учитывать, что самое холодное время в регионе — это две недели в конце января или начале февраля. В этот период ночью температура снижается до плюс 13, а днем бывает плюс 25. Температура воды при этом никогда не опускается ниже 22, но для египтян купаться в таком море — безумие, а для россиян — наслаждение. Я лично весь сезон провожу в воде, по четыре-пять часов в день в легком гидрокостюме. Кстати, с покупкой или арендой гидрокостюма здесь тоже не возникнет проблем.

Недальняя дорога

Оказаться в Дахабе можно несколькими способами. Самый простой из них — прилететь в Шарм-эш-Шейх, поймать там рейсовый автобус и доехать на нем до курортного города. Однако самым увлекательным, пускай и чуть более длительным, получится маршрут через Каир, поскольку по дороге к Дахабу можно будет заехать к пирамидам.

Самолеты в Египет сейчас летают почти из каждого большого города России, а билеты стоят очень дешево — в конце октября 2021 года цены колебались от 7 до 14 тысяч рублей. Кроме того, для поездки на Синайский полуостров не нужна виза. По прилете ставят синайский штамп, который действует 14 суток.

Лолита Арутюнова

Если через 10 дней турист захочет остаться в стране, ему нужно поехать в банк Шарм-эш-Шейха, чтобы приобрести визу-марку, а затем направиться в визовый центр, где ее вклеят в паспорт и проштампуют. Кроме того, в этот двухнедельный период можно подать документы на шестимесячную визу.

Тем же, кто определился с планами и хочет провести в Египте несколько месяцев, предлагают купить визу-марку сразу по прилете в аэропорт за 25 евро. Для российского паспорта она действует 90 дней, а после можно продлить визу еще на шесть месяцев за 100 долларов.

25 долларов стоит виза-марка в Египте на 90 дней

Кроме того, для въезда в Египет необходимо иметь на выбор либо ПЦР тест, сделанный не ранее 72 часов до выезда, либо справку о вакцинации, либо подтверждение того, что турист переболел коронавирусом. В середине ноября, когда я проходил контроль в аэропорту Шарм-эш-Шейха, на выходе у меня спросили про ПЦР-тест, однако требовать его не стали. Египтянам было все равно, ведь туристы для них — это деньги, и они им очень рады.

В целом, в Дахабе мало что напоминает о пандемии — здесь никто не требует носить маски, нет локдаунов, а рестораны и бары открыты. Казалось бы, это должно привести к вспышке заражений. Но нет, за шесть месяцев в «нашей арабской деревне» никто не слышал о переполненных больницах или серьезных случаях заражения.

Тем не менее стоит отметить, что в начале осени первые заболевшие появились, однако их крайне мало. Надо понимать, что Синайский полуостров отделен от континентального Египта Суэцким каналом. Это похоже на государство в государстве, здесь свой ритм жизни и уклады, и обычно то, что происходят в континентальном Египте, не доходит до наших курортов.

Вероятно, частые ветры, свежий морской воздух, сухой климат и отсутствие замкнутых плохо проветриваемых пространств каким-то образом защищают жителей и туристов от болезни. При этом надо отметить, что фармакология в Египте на высочайшем уровне: здесь за подделку лекарств дают пожизненные сроки, и многие туристы из Египта помимо прочих сувениров везут лекарства. Однако с медработниками, к сожалению, дела обстоят несколько хуже

Цена вопроса

В Дахабе есть очень много отелей на любой вкус — здесь туристы могут найти как скромные объекты размещения без особых развлечений, так и четырех-, пятизвездочные гостиницы с аниматорами и различными программами. При этом средняя стоимость проживания колеблется от 30 до 50 долларов в сутки.

Те же, кто предпочитает жить в апартаментах, также смогут найти много предложений разной ценовой категории. Самые бюджетные квартиры в так называемом «бедуинском стиле» обычно обходятся в 17-25 тысяч рублей в месяц. За эти деньги можно найти жилье в таунхаусе с одной комнатой, кухней, санузлом и прихожей. Очень скромно, но достаточно для жизни. Класс повыше обходится в 30-50 тысяч в месяц. Это квартиры и дома ближе к морю с отделкой и оборудованием европейского уровня. Надо отметить, что расстояния в Дахабе смешные. И где бы вы ни жили, дойти до моря можно за 10-15 минут.

Несмотря на большое количество недорогой недвижимости, цены на еду здесь все же высокие, стремящиеся к европейским. Но если закупаться там, где закупаются местные, то все сразу становится на 20-30 процентов дешевле. Таким образом, пара туристов может спокойно тратить на продукты около 12-15 тысяч рублей в месяц, если чаще всего они будут готовить дома.

Лолита Арутюнова

Вот цены на некоторые фрукты и овощи в местных магазинах: манго — 140 рублей за килограмм, гранаты — 46 рублей за килограмм, мандарины — 40 рублей килограмм, виноград — 92 рубля за килограмм, хурма — 85 рублей за килограмм, помидоры, огурцы, лук и морковь — примерно по 46 рублей за килограмм. Однако нужно учитывать, что стоимость фруктов и их наличие меняется в зависимости от сезона. Так, например, октябрь, ноябрь и декабрь — сезон манго. Хотя об этом можно судить и по ассортименту столичных супермаркетов.

«Я не видел такой подводной жизни»

Несмотря на то что в деревушке не очень много людей и заведений, здесь всегда есть чем заняться. В первую очередь, как уже упоминалось выше, это спорт. Самые популярные виды — кайтсерфинг и виндсерфинг. Весь поток русскоговорящих туристов, желающих познакомиться с этими видами развлечений, обычно распределяется по четырем русским станциям: «Пять квадратов», «Ветратория», Winderland и Happy Kite.

Цены на обучение и прокат оборудования везде примерно одинаковые. Средняя стоимость курса, рассчитанного на пять-шесть занятий по два часа, варьируется от 250 до 350 долларов.

250-350 долларов стоит курс обучения из шести занятий в кайт- или виндсерфинговой школе

Кроме того, многие отправляются в Дахаб ради дайвинга. И хотя по живописности рифов локация проигрывает Шарм-эш-Шейху, этот курорт выбирают из-за близости одной мировой достопримечательности, Blue Hole (голубая дыра — подводная вертикальная пещера, окруженная кораллами, — прим. «Ленты.ру»), и возможности посещать рифы не только в составе экскурсионной группы, но и самостоятельно.

Тем, кто никогда не плавал с маской в Красном море, рифы Дахаба покажутся невероятными. Я, например, не видел подобной подводной жизни ни на Занзибаре, ни на Бали, ни в Турции, и ни в одной из азиатских стран, за исключением разве что острова Реданг в Малайзии.

В общем, здесь приезжие чувствуют себя очень комфортно. С восходом солнца на набережной начинаются различные активности — кто-то самостоятельно делает заряду, другие приходят на разные тренинги и мастер-классы от зимовщиков, например, по йоге, боксу, танцам, медитации, дыхательным практикам. Днем они погружаются в работу в уютных кафе на берегу моря, а вечером идут расслабляться в бар, на выставку картин или играть в настольные игры с недавно обретенными друзьями.