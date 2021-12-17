Какие сувениры нельзя привозить из Шри-Ланки

Райский остров особенно привлекает, когда за окном идет снег, ведь туристический сезон здесь начинается как раз в декабре. Разумеется, туристы не прочь взять что-нибудь на память, но некоторые вещи не стоит покупать. Подробности — в статье «Рамблера».

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Фрукты

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Сложно удержаться и не прихватить с собой экзотических плодов вроде личи, папайи, амбареллы, рамбутана, маракуйи или каменного яблока. Однако прежде чем набивать холодильник в номере фруктами, нужно помнить, что их нельзя провозить в ручной клади — все придется упаковать в чемодан. Кроме того, к вывозу запрещен дуриан из-за специфического запаха. Он пахнет одновременно как тухлая рыба, несвежие носки и сточная канава. Хотя мякоть дуриана отличается нежным и приятным вкусом. Этот плод вообще нельзя держать в отеле, в транспорте и в замкнутом помещении. Дуриан продают только в консервированном виде.

Самоцветы

Шри-Ланку можно назвать драгоценным островом, здесь добывают около 80 видов камней. Самый популярный камень — сапфир. Также сравнительно дешево обойдутся украшения с аквамаринами, александритами, хризобериллами и лунным камнем. А вот золото здесь дорогое, поэтому стоит выбирать демократичное серебро. Лучше всего покупать драгоценности в фабричных магазинах, потому что на рынках встречается много подделок. И самое главное — только ювелирные украшения могут пересечь границу. Хотя необработанные камни в изобилии встречаются на всех базарах острова, их вывозить запрещено. То же самое касается любых изделий из слоновой кости, если у них нет сертификата.

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Антиквариат и деньги

В сувенирных лавках иногда встречаются настоящие редкости, но присматривая для себя маски, статуэтки, монеты или манускрипты, нужно убедиться, что вещи не больше пятидесяти лет. Такие предметы имеют уже историческую и культурную ценность, поэтому запрещены к вывозу. В некоторых случаях вещь можно забрать, если получить разрешение от Национального архива и Департамента археологии. Кстати, к местной валюте отношение тоже строгое — оставить при себе можно не больше пяти тысяч рупий, остальное надо потратить.

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