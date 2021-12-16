"Всегда были богатыми": что в Египте говорят о россиянах

Сервис в Египте сильно изменился - об этом говорят россияне, которые приезжают на курорты африканской страны. После шестилетнего перерыва туристы вновь хлынули на отдых, но впечатления от нахождения там оказались не самыми приятными. В египте теперь нелестно отзываются о туристах из России, которые раньше были одним из главных источников денег в отрасли путешествий. “Рамблер” собрал все,, с чем россияне сталкивались в Египте после возобновления авиасообщения.

Многие туристы говорят, что их просто перестали замечать. Персонал теперь не разговаривает по-русски и даже анимация проводится на разных языках, за исключением русского. Туристы отметили пренебрежительное отношение со стороны персонала отеля.

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“При любых проблемных вопросах менеджеры перестают понимать русский язык. Спасала доброжелательная (и обаятельная) русская девушка, которая потом отвечала на все наши вопросы. Кстати, менеджеры при заселении ничего ни нам о ней, ни ей о нас не сказали” (Прим. Ред. — здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены)

Отдыхающие говорят, что египтяне соскучились по деньгам, которые туристы, как правило, тратят на отдыхе. Если раньше путешественники выносили по несколько пакетов сувениров, то сейчас продать что-то на базаре им практически невозможно. Это вызывает неподдельное возмущение у торговцев.

“Когда к нам на базаре начали приставать продавцы, я сказала, что у меня нет денег на сувениры. На что мне ответили, что русские всегда были богатыми и спросили, с чего мы вдруг резко обеднели. Я встала и даже не знала, что ответить на такую дерзость”

Также туристы отмечают, что если персонал отеля видит человека из России, то начинает попрошайничать чаевые у постояльца. В некоторых отелях путешественникам пришлось сталкиваться с тем, что уборщица приносила чистое полотенце только за монеты.

“Русские всегда оставляли чаевые для того, чтобы к ним было хорошее отношение. Теперь им жалко денег за такой ужасный сервис, но их теперь буквально выпрашивают. За многие услуги, которые вы уже оплатили, вы будете вынуждены платить еще раз”

При этом есть и те туристы, которые не замечают разницы в отношении египтян к туристам из разных стран. По словам опытных путешественников, иногда россияне сами провоцируют жителей Египта.