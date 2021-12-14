"Станете жертвой тирана": истории россиянок, вышедших за турка

Курортные романы редко длятся дольше, чем само путешествие, но иногда отношения становятся чем-то большим и пара связывает себя узами брака. Несмотря на то, что многие уверены в том, что это кратковременно, женщины делятся своими историями о том, как нашли себе мужа в отпуске.

Большинство женщин познакомились со своим будущим супругом на отдыхе. Кто-то приезжал на заработки в отель в качестве аниматора, а кто-то был на отдыхе и среди персонала увидел своего будущего возлюбленного.

Видео дня

Девушка по имени Татьяна рассказала, как поехала на заработки в Турцию со своим молодым человеком. С ним у нее были проблемы в отношениях и этой поездкой она надеялась их спасти. В итоге она познакомилась в поездке со своим будущим мужем-турком, который тоже работал в сфере туризма. Они вместе несколько месяцев и обручились, но пока официально не расписаны. Татьяна дала советы другим девушкам, которые хотят выйти замуж за мужчину из Турции.

"И не бойтесь, если муж поставит условие закрыться после свадьбы, в этом нет ничего страшного, если вы его действительно любите. Я счастлива, я хочу, чтобы меня видел только мой мужчина. Но помните, если начнет наседать, то уступив одном, потом можете стать жертвой жуткого собственника и тирана"

Еще одна девушка поделилась историей того, как она оставила своего молодого человека прямо во время отдыха ради официанта из турецкого отеля. Она рассказала, как приехала на отдых со своим возлюбленным. Во время отдыха выяснилось, что у него есть проблемы с алкоголем. Однако девушка не отчаялась и нашла свою любовь прямо в ресторане отеля.

"С каждым днем я понимала ,что это мой человек, посыпались слова любви, позвал замуж, но я отнеслась к этому скептически, он вскоре рассказал своей маме про меня ,сказал что женится и через скайп сказал это и моей маме, что забирает меня в Турцию"

В итоге рассказ оборвался на том, что девушка собирается лететь в Турцию и знакомиться с мамой своего возлюбленного. Несмотря на то, что их знакомства и развитие отношений произошло довольно быстро, она отмечает, что полностью уверена в своем новом возлюбленном.

Однако не все истории замужества с турками завершаются счастливо. Девушка рассказала, как познакомилась со своим будущим мужем на отдыхе, а через несколько месяцев вышла за него замуж. Сначала они жили у нее дома, а потом переехали в Стамбул. Это время она назвала "золотой клеткой". Супруг не разрешил ей выходить на улицу, изучать турецкий и посещать тренажерный зал.

"Начала понемногу скучать, когда сказала мужу что хочу пойти погулять, мне было сказано: нечего тебе делать на улице, другая страна, сиди дома. Потом спустя некоторое время я попросила его поискать для меня курсы Турецкого языка, так как он меня не учил и вообще он редко бывал дома, днем на работе, а вечером с друзьями байкерами. На что я получила ответ: мы хорошо друг друга понимаем по английски, а больше тебе не с кем тут общаться. Ладно, это я тоже проглотила. Не увенчались успехом и мои попытки попроситься в тренажерный зал, муж сказал что он не хочет что бы на меня пялились другие мужчины"

Девушка рассказала, что в итоге уехала в свой родной город одна, подала заявление на развод и больше не видела своего экс-супруга.

На форумах можно найти и отчаянные крики о помощи. Так, одна из девушек написала сообщение с просьбой дать ей совет относительно подруги. Она влюбилась в турка, который был альфонсом у женщины из Великобритании, но в итоге подруга заставила его бросить ее. Когда она приехала к нему в Турцию, то выяснила, что у него нет постоянной работы, а сам он играет на ставках. При этом сам мужчина не разрешает ей работать, не дает денег и не выпускает из квартиры.

"Просто он привык дома сидеть, а за него все делает его семья, сестра старшая, у которой он на шее сидит, жена англичанка, которая содержала его"