Почему китайцы варят еду в самоваре

Китайский «огненный самовар» — это и посуда, и блюдо, и способ его приготовления, и особенное времяпрепровождение в кругу самых близких. Рассказываем, как и почему жители Поднебесной варят еду в бульоне сами без всяких поваров.

Не котел, а просто огонь

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Хого — метод приготовления пищи, при котором сырые ингредиенты варят в самоваре, расположенном посередине стола. С китайского хого переводится как «огненный котел». Емкость для готовки похожа на русский сосуд для чая разве что названием. Китайский самовар более широкий и открытый, напоминает чан или кастрюлю, а нагревательный элемент находится посередине.

Как готовят в китайском самоваре

За хого обычно идут в обустроенные для этого рестораны. Посередине стола на 10-20 гостей стоит открытая или индукционная плита, куда ставят самовар.

На огне ставят большой чан с бульоном. Бульон в хого обычно говяжий или бараний, но встречаются разновидности на грибах или травах.

Традиционно бульон очень острый: ингредиенты должны впитать в себя побольше перца и специй. Особенно острый бульон подают в провинции Сычуань, где в смесь добавляют сычуанский перец. Также в ресторане можно попросить чан, разделенный надвое: в одной половине бульон будет острый, в другой — мягкий и пряный.

Гостям приносят сырые ингредиенты, нарезанные ломтиками. Чтобы приготовить продукт, надо окунуть его в кипящий бульон. Говядина варится 30 секунд, брокколи будет готов за минуту. Дольше всех придется ждать «резиновые» грибы шиитаки — от 5 до 7 минут.

Типичные ингредиенты хого — тонко нарезанная говядина или свинина, листовая зелень, брокколи, редис, грибы, лапша, картофель, яичные клецки, тофу и морепродукты. Встречаются и экзотические продукты, вроде поджелудочной железы утки или живых кальмаров.

Главное — это семья

Хого — это не только собственно самовар и способ приготовления еды, но и особое времяпрепровождение. Традиционно поесть из китайского самовара собираются в семьями или в кругу коллег. Длится хого, пока не выкипит бульон, но его всегда можно добавить. Гости болтают, обмениваются новостями из жизни и социализируются.

Уехавшие за границу китайцы готовят хого у себя в квартире на мини-плите, которую ставят посередине комнаты. Пока кипит бульон, сваренный из кубика, они созваниваются с семьей по видеосвязи, чтобы вместе пообедать.