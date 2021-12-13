Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+8° в 
USD 73.41EUR 82.87
Войти в почту
3 часа назад

Почему китайцы варят еду в самоваре

Китайский «огненный самовар» — это и посуда, и блюдо, и способ его приготовления, и особенное времяпрепровождение в кругу самых близких. Рассказываем, как и почему жители Поднебесной варят еду в бульоне сами без всяких поваров.

Почему китайцы варят еду в самоваре
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Не котел, а просто огонь

Видео дня

Хого — метод приготовления пищи, при котором сырые ингредиенты варят в самоваре, расположенном посередине стола. С китайского хого переводится как «огненный котел». Емкость для готовки похожа на русский сосуд для чая разве что названием. Китайский самовар более широкий и открытый, напоминает чан или кастрюлю, а нагревательный элемент находится посередине.

Как готовят в китайском самоваре

За хого обычно идут в обустроенные для этого рестораны. Посередине стола на 10-20 гостей стоит открытая или индукционная плита, куда ставят самовар.

На огне ставят большой чан с бульоном. Бульон в хого обычно говяжий или бараний, но встречаются разновидности на грибах или травах.

Традиционно бульон очень острый: ингредиенты должны впитать в себя побольше перца и специй. Особенно острый бульон подают в провинции Сычуань, где в смесь добавляют сычуанский перец. Также в ресторане можно попросить чан, разделенный надвое: в одной половине бульон будет острый, в другой — мягкий и пряный.

Гостям приносят сырые ингредиенты, нарезанные ломтиками. Чтобы приготовить продукт, надо окунуть его в кипящий бульон. Говядина варится 30 секунд, брокколи будет готов за минуту. Дольше всех придется ждать «резиновые» грибы шиитаки — от 5 до 7 минут.

Типичные ингредиенты хого — тонко нарезанная говядина или свинина, листовая зелень, брокколи, редис, грибы, лапша, картофель, яичные клецки, тофу и морепродукты. Встречаются и экзотические продукты, вроде поджелудочной железы утки или живых кальмаров.

Главное — это семья

Хого — это не только собственно самовар и способ приготовления еды, но и особое времяпрепровождение. Традиционно поесть из китайского самовара собираются в семьями или в кругу коллег. Длится хого, пока не выкипит бульон, но его всегда можно добавить. Гости болтают, обмениваются новостями из жизни и социализируются.

Уехавшие за границу китайцы готовят хого у себя в квартире на мини-плите, которую ставят посередине комнаты. Пока кипит бульон, сваренный из кубика, они созваниваются с семьей по видеосвязи, чтобы вместе пообедать.

Едят хого круглый год, но особенно популярно блюдо зимой: острый бульон согревает изнутри. Китайцы говорят, что самовар в кругу семьи — лучшее лекарство от простуды.

Заграница,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители