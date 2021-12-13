Как нельзя вести себя в Черногории, чтобы не опозориться

Последнее десятилетие в Черногории активно развивается туристическая отрасль. С каждым годом в эту страну приезжает все больше иностранцев, чтобы полюбоваться пейзажами и насладиться морем. Но перед тем, как отправиться в Черногорию, лучше заранее узнать об особенностях местного менталитета — подробнее в материале "Рамблера".
В Черногории очень распространен напиток под названием ракия. При этом местные жители не склонны часто выпивать. Зато большая часть населения — заядлые курильщики. Курят они даже в общественных местах и одобрительно относятся к курящим туристам. Но если увидят на улице иностранца в алкогольном опьянении, это вызовет довольно бурную негативную реакцию.
Жители Черногории ведут довольно размеренный образ жизни. Причем это касается как провинциальных, так и крупных городов. Торопить их, во-первых, бесполезно, а, во-вторых, есть высокая вероятность, что недовольный размеренным ритмом местных турист прослынет хамом.
Основная религия в стране — православие. В отличие от России, женщина может заходить в церковь в брюках и с непокрытой головой. Одновременно нужно следить за тем, чтобы одежда оставалась пристойной, «оголение» в храме недопустимо. Урны для пожертвований в церквях отсутствуют, поэтому деньги нужно класть на открытые места.
Черногорцы очень уважают хорошую беседу. Тема для обсуждения может быть абсолютно любой, главное, чтобы человек мог ее поддержать. Но при этом туристам категорически не рекомендуется обсуждать с местными жителями балканский кризис. В этом случае на дружелюбие и гостеприимство можно не рассчитывать.