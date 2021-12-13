Как нельзя вести себя в Черногории, чтобы не опозориться

Последнее десятилетие в Черногории активно развивается туристическая отрасль. С каждым годом в эту страну приезжает все больше иностранцев, чтобы полюбоваться пейзажами и насладиться морем. Но перед тем, как отправиться в Черногорию, лучше заранее узнать об особенностях местного менталитета — подробнее в материале "Рамблера".

Как относятся к вредным привычкам

В Черногории очень распространен напиток под названием ракия. При этом местные жители не склонны часто выпивать. Зато большая часть населения — заядлые курильщики. Курят они даже в общественных местах и одобрительно относятся к курящим туристам. Но если увидят на улице иностранца в алкогольном опьянении, это вызовет довольно бурную негативную реакцию.

Почему не нужно торопиться

Жители Черногории ведут довольно размеренный образ жизни. Причем это касается как провинциальных, так и крупных городов. Торопить их, во-первых, бесполезно, а, во-вторых, есть высокая вероятность, что недовольный размеренным ритмом местных турист прослынет хамом.

Как нужно одеваться в храм

Основная религия в стране — православие. В отличие от России, женщина может заходить в церковь в брюках и с непокрытой головой. Одновременно нужно следить за тем, чтобы одежда оставалась пристойной, «оголение» в храме недопустимо. Урны для пожертвований в церквях отсутствуют, поэтому деньги нужно класть на открытые места.

О чем нельзя говорить