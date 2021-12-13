Где находится город, в котором всегда идет дождь

За сомнительное первенство по числу осадков соревнуются несколько городов. Один из фаворитов этого странного конкурса в Европе — норвежский город Берген. Подробности — в статье «Рамблера».

Фото: Smtunli Smtunli

Горожане уже привыкли к тому, что дожди в Бергене идут фактически 360 дней в году. На эту тему постоянно шутят в духе «А здесь бывают солнечные дни? — Не знаю, я только двадцать лет здесь живу». Местные жители считают дождь визитной карточной города и давно уже не расстраиваются, когда приходится снова доставать резиновые сапоги, зонтики и дождевики. Действительно в год здесь выпадает больше 2300 мм осадков, как в экваториальных городах. Зато благодаря Гольфстриму и горной стене, которая защищает от северных ветров, Берген — один из самых теплых скандинавских городов. Здесь мокрое и прохладное лето, зато зима очень снежная и мягкая. Словом, Берген это тот город, где круглый год пасмурно.

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Берген был основан в 1070 году королем Олафом III. На протяжении двух столетий это был город королей и епископов, а в XIII веке он стал столицей средневековой Норвегии. Когда монархи потеряли всю полноту власти, в Бергене начали хозяйничать ганзейские купцы. Несмотря разрушительные пожары в его истории, немецкую оккупацию и бомбардировки союзников в годы Второй мировой войны, Берген сохранил свой старинный облик и неповторимую атмосферу. В Бергене родились отец датской и норвежской драмы Людвиг Хольберг и знаменитый композитор Эдвард Григ, чьи мелодии «Утро» и «В пещере горного короля» знают даже далекие от классической музыки люди. Его дом-музей Тролльхауген (Холм Троллей) привлекает множество туристов.

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Также они обожают фотографироваться на набережной Брюгген с ее цветными домами и обязательно посещают местный собор XII века. Кроме того, гости города обычно поднимаются на фуникулере на гору Флёйен, чтобы посмотреть великолепную панораму на город и фьорды. Считается, что за ними в это время незримо наблюдает тролли и хюльдры.

Кстати, Берген называют городом на семи горах — среди них Флёйен, Ульрикен, Лёвстаккен и Дамсгорсфьеллет.

Александр: «Ганзейская набережная очень красива в солнечную погоду, но неплоха и под дождем. Кстати, Берген - город, где дожди бывают каждый день. Причина простая - Гольфстрим. Берген когда-то входил в Ганзейский союз и был самым богатым городом Норвегии».

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Наталья: «Виды с горы завораживают. Весенние пейзажи природы оцениваешь во время прогулки по дорожкам парка. Много интересных мест и видов, где хочется остановиться или просто посидеть на скамейке. Обратно - спуск пешком. Очень рекомендую возвращаться с возможностью осмотра достопримечательностей. Апрель радовал погодой и свежей зеленью».

Алекс: «Обязательно посетите это место. Сверху открывается прекрасный вид на Берген, а кроме этого, можно просто погулять по расположенному на горе парку, в котором есть пруд, на котором катаются на каноэ и кормят уток. Также можно перекусить в расположенных на смотровой площадке кафе. Подъем на гору не назвать совсем уж тяжелым поэтому, учитывая очередь на фуникулёр, я предлагаю подниматься пешком»

Investigator64: «В Бергене всегда идет дождь. Если дождь не идёт, то значит вы не в Бергене. Бытует такая шутка, что в Бергене дождь идет 360 дней в году, потому что еще пять дней идет снег. Следует сказать, что нам первоначально очень повезло – в момент начала нашего знакомства с городом светило яркое солнышко и голубое небо...Один из моих любимых авторов – Петер Вайль в своем бессмертном произведении «Гений места» писал: «Впереди – деревянный, словно из сна или песни, город Берген, где блуждающая мысль возвращается к такой же ганзейской Риге, и еще – к России…». Главная достопримечательность Бергена, бесспорно, всемирно известный Брюгген – район деревянных разноцветных ганзейских купеческих домов, выстроившихся вдоль северного берега гавани. Неудивительно, что именно с него мы и начали свое знакомство с этим, не побоюсь этого слова, удивительным городом. Брюгген и его яркие дома весело и разноцветно "взирают" на вас с обложек практически всех путеводителей о Норвегии...Мы покидали Берген в проливной дождь. Он был мокрый… И, несмотря на сырость, нравился!»