Чем удивляет ученых кипящая река

Природа порой творит такие чудеса, которые люди не могут объяснить с точки зрения науки. К таким, например, относится кипящая река Шанай-Тимпишка, феномен которой до сих пор до конца не разгадан. Об аномальной реке, в водах которой на самом деле запросто можно свариться, читайте в материале "Рамблера".

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Официально река, протекающая по территории Перу, носит название Маянтуяку, но коренные жители называют ее “Шанай-Тимпишка”, что в переводе означает “Нагретая жаром Солнца”. Вода в реке, действительно, буквально кипит: температура ее в среднем составляет около 90°C.

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О существовании необычной кипящей реки местные жители, индейцы капа, знали с давних времен. Горячая вода, которую можно было брать прямо из реки, существенно облегчала жизнь: стирку, приготовление еды и прочие бытовые трудности. Легенды о священной реке (индейцы полагали, что кипящую воду извергает из себя змей Якимама) коренные жители передавали потомкам на протяжении столетий. Но научное сообщество считало рассказы о кипящем водоеме всего лишь красивым мифом.

Существование Маянтуяку ученые подвергали сомнению, поскольку для того, чтобы довести до кипения даже небольшой участок реки, необходимы огромные тепловые затраты. Солнце с такой задачей справиться не способно, а до ближайшего действующего вулкана, активность которого могла бы объяснить столь высокую температуру воды, почти 700 километров!

Так бы, вероятно, и считали Шанай-Тимпишку всего лишь выдумкой, если бы легендой не заинтересовался перуанский геофизик Андреас Рузо. Он услышал о необычной реке еще в подростковом возрасте, заинтересовался и захотел когда-нибудь ее найти. Став геофизиком, он решил защитить диссертацию о геотермальных реках Южной Америки и отправился в тропические леса, чтобы собрать материал для работы. Там он и обнаружил ту самую Шантай-Тимпишку, которую мечтал отыскать с детства. Случилось это сравнительно недавно, в 2011 году.

Изучив реку максимально детально, насколько это возможно, Рузо выяснил, что температура воды в разных ее местах различается. У истоков она даже прохладная, а затем становится горячей, наполняясь горячими ключами, бьющими из разломов в земной коре. Вода из источников смешивается с водами Шанай-Тимпишки и превращает ее в бурлящий поток кипящей воды. Исследователи предполагают, что с глубины нескольких километров поднимаются термальные воды и пар, а на дне реки есть отверстия, через которые они выходят наружу. Но изучить это предположение детально и подтвердить догадку пока не удалось.