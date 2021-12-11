Ситуация ухудшается: какие страны закрыли границы из-за «омикрона»

Новый штамм коронавируса «Омикрон» продолжает вызывать беспокойство на Земле. Случаи заражения этим вариантом по состоянию на 1 декабря выявлены в 18 странах, а скорость распространения поражает вирусологов. "Рамблер" расскажет, какие страны закрыли границы из-за "омикрона".

Многие страны ввели ограничения и запрет на туризм в страны на территории южной части Африки, чтобы предотвратить распространение мутанта. Однако вирус уже "добрался" до Европы, а недавно был обнаружен и в России.

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Израиль

Израиль закрыл международные границы первым, как только в стране появились первые случаи заражения "омикроном". Правительство приняло решение закрыть границы на 14 дней для всех, кто не является гражданином Израиля.

Израильтяне обязаны самоизолироваться дома или отсидеть в карантинном отеле. А 50 африканских стран были занесены в красный список и теперь считаются опасными с эпидемиологической точки зрения.

Европа

По всей Европе введены ограничения на поездки в Ботсвану, Эсватини, Лесото, Мозамбик, Намибию, ЮАР и Зимбабве. Власти некоторых стран (Франция, Швейцария, Австрия) отказались от рождественских мероприятий, ужесточаются меры для непривитой части населения.

Китай

С 28 ноября пассажиры, прибывающие из Анголы, Ботсваны, Эфиопии, Эсватини, Лесото, Малави, Мозамбика, Намибии, Нигерии, ЮАР, Замбии и Зимбабве, должны оставаться в государственном карантинном центре семь дней, где их будут ежедневно тестировать на COVID-19, а затем еще 14 дней в специальном отеле.

Египет

Египет сообщил, что прекратил прямое авиасообщение со странами юга Африки, включая ЮАР, Ботсвану, Лесото, Зимбабве, Мозамбик, Намибию и Эсватини.

При этом туристические агенты активно продвигают туры в Египет по сниженным ценам, однако потнециально такое путешествие можно считать опасным.

Россия

Российские власти запретили въезд в страну иностранным туристам из ЮАР, Ботсваны, Лесото, Намибии Зимбабве, Мозамбика, Мадагаскара, Эсватини, Танзании, Гонконга и всем иностранным туристам, которые в течение последних десяти дней находились на указанных территориях.