Ситуация ухудшается: какие страны закрыли границы из-за «омикрона»

Новый штамм коронавируса «Омикрон» продолжает вызывать беспокойство на Земле. Случаи заражения этим вариантом по состоянию на 1 декабря выявлены в 18 странах, а скорость распространения поражает вирусологов. "Рамблер" расскажет, какие страны закрыли границы из-за "омикрона".
Многие страны ввели ограничения и запрет на туризм в страны на территории южной части Африки, чтобы предотвратить распространение мутанта. Однако вирус уже "добрался" до Европы, а недавно был обнаружен и в России.
Израиль закрыл международные границы первым, как только в стране появились первые случаи заражения "омикроном". Правительство приняло решение закрыть границы на 14 дней для всех, кто не является гражданином Израиля.
Израильтяне обязаны самоизолироваться дома или отсидеть в карантинном отеле. А 50 африканских стран были занесены в красный список и теперь считаются опасными с эпидемиологической точки зрения.
По всей Европе введены ограничения на поездки в Ботсвану, Эсватини, Лесото, Мозамбик, Намибию, ЮАР и Зимбабве. Власти некоторых стран (Франция, Швейцария, Австрия) отказались от рождественских мероприятий, ужесточаются меры для непривитой части населения.
С 28 ноября пассажиры, прибывающие из Анголы, Ботсваны, Эфиопии, Эсватини, Лесото, Малави, Мозамбика, Намибии, Нигерии, ЮАР, Замбии и Зимбабве, должны оставаться в государственном карантинном центре семь дней, где их будут ежедневно тестировать на COVID-19, а затем еще 14 дней в специальном отеле.
Египет сообщил, что прекратил прямое авиасообщение со странами юга Африки, включая ЮАР, Ботсвану, Лесото, Зимбабве, Мозамбик, Намибию и Эсватини.
При этом туристические агенты активно продвигают туры в Египет по сниженным ценам, однако потнециально такое путешествие можно считать опасным.
Российские власти запретили въезд в страну иностранным туристам из ЮАР, Ботсваны, Лесото, Намибии Зимбабве, Мозамбика, Мадагаскара, Эсватини, Танзании, Гонконга и всем иностранным туристам, которые в течение последних десяти дней находились на указанных территориях.
Процедуре обязательного тестирования на COVID-19 должны быть подвергнуты российские туристы, возвращающиеся из ЮАР, Ботсваны, Лесото, Намибии, Зимбабве, Мозамбика, Мадагаскара, Танзании, Эсватини, Гонконга и Китая, Израиля, Великобритании. Кроме того, они обязаны отсидеть в карантине по прибытии.