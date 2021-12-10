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3 часа назад

Костры и котлы: что происходит в Женеве в декабре

Каждый год в декабре жители Женевы отмечают важнейший праздник не только для горожан, но и для всех швейцарцев. И это не Рождество. Подробности — в статье «Рамблера».

Костры и котлы: что происходит в Женеве в декабре
Фото: MartelMartel

В ближайшую к 11 декабря пятницу на протяжении трех дней жители Женевы проводят торжественный фестиваль «Эскаляд» в память о героической обороне протестантского города от католиков герцога Савойского. Дело было так.

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В декабре 1602 года герцог Карл Эммануил I попытался захватить богатую Женеву, оплот кальвинистов. Однако неожиданная ночная атака не удалась. По легенде, тревогу подняла домохозяйка Катрин Шейнель, жена Пьера Ройома и мать 14 детей. Семья жила прямо над городскими воротами. Смелая женщина схватила котел с горячим овощным супом и обрушила его на головы падающих, которые пытались взобраться на стены города с помощью лестниц и стремянок. Такой вид штурма называется экскалада, поэтому фестиваль получил соответствующее название. Все горожане, включая женщин и подростков присоединились к ополчению и отразили удар более двух тысяч наемников герцога Карла Эммануила. Тринадцать пленников были повешены на следующий день как разбойники, так как герцог ранее неоднократно нарушал свою клятву не нападать на Женеву. В 1603 году был заключен Сент-Жюльенский мир, согласно которому Женева наконец обрела независимость. Об этом событии была написана песня, которая стала гимном города.

В память о котле матушки Ройом в дни праздника все едят овощной суп, а также дарят детям шоколадные котлы — мармиты — наполненные марципановыми плодами и конфетами. По традиции самый старший и самый младший ребенок в семье вместе символически разбивают этот котел и произносят старинный девиз: «Так погибнут враги Республики!». После этого добычу — конфеты — разбирает радостная детвора.

Rama

Три дня на площадях и улицах горят высокие костры, а самый большой пылает перед кафедральным собором Святого Петра. Кульминацией становится парад из 800 человек — пехотинцев и всадников — которые в старинных костюмах и доспехах, в шлемах и с алебардами в руках проходят по старому городу с флагами Швейцарии под звуки городского гимна. Обычно в шествии участвуют отпрыски старейших фамилий Женевы. Но вообще в дни фестиваля нарядиться может любой горожанин, разрешено даже стрелять из мушкетов и бить в барабаны. Также в эти дни принято буквально объедаться шоколадом и пить подогретое красное вино, чтобы не думать о холоде и наслаждаться пышным торжеством.

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