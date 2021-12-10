Каково это на самом деле – регулярно выходить в морское плавание и не чувствовать твердую землю под ногами в течение нескольких месяцев?

В Сети появилось видео, наглядно демонстрирующее, с чем приходится сталкиваться моряку во время выхода в море. Это не только приключения и романтика, но и бытовые неудобства. Подробнее об этом – смотрите в юмористическом ролике, который опубликовал в интернете один из пользователей.

Он показал, что часто сталкивается с агрессией морских существ, во время шторма корабль сильно кренит и людям тяжело просто устоять на месте, а поесть становится задачей высокого уровня сложности.