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1 час назад

Видео: каково это на самом деле – жить на морском судне

Каково это на самом деле – регулярно выходить в морское плавание и не чувствовать твердую землю под ногами в течение нескольких месяцев?

В Сети появилось видео, наглядно демонстрирующее, с чем приходится сталкиваться моряку во время выхода в море. Это не только приключения и романтика, но и бытовые неудобства. Подробнее об этом – смотрите в юмористическом ролике, который опубликовал в интернете один из пользователей.

Он показал, что часто сталкивается с агрессией морских существ, во время шторма корабль сильно кренит и людям тяжело просто устоять на месте, а поесть становится задачей высокого уровня сложности.

Но если плавать на корабле вы пока не готовы, а жить поближе к воде хочется, то почитайте о том, почему переезд к морю может быть не такой хорошей идеей, как кажется на первый взгляд.

Заграница,Видео,
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