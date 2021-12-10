5 пляжей, с которых можно не вернуться живыми

Не все пляжи могут порадовать чудесным отдыхом. Есть на планете побережья, которых стоит избегать. Читайте о них в материале "Рамблера".

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Атолл Бикини

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Несмотря на то, что выглядят эти острова живописно и, казалось бы, здесь должен быть настоящий рай на земле, на самом деле это вовсе не так. В 1940-1950-х годах атолл стал американским полигоном для испытания ядерного оружия. До сих пор радиационный фон здесь превышает максимально допустимые значения в 5-6 раз. Разумеется, острова непригодны для жизни. Вряд ли кому-то придет в голову отдохнуть на этих островах: лучевая болезнь или развитие онкологических заболеваний после такого отпуска практически гарантированы.

Пляж в Стэйтес

Это побережье является одним из самых токсичных мест не только в Великобритании, но и во всем мире. Пляж в районе деревеньки Стейтес отравлен разного рода промышленными отходами. Купание на пляже и даже прогулка босиком по его песчаному берегу могут обернуться большими неприятностями: вероятность подцепить разного рода инфекции, которые часто приводят к летальным исходам, здесь очень высока.

Остров Сентинел

“Запретный остров”, как иначе называют Сентинел, находится в Бенгальском заливе. Попасть сюда практически невозможно, да и, откровенно говоря, не слишком многие смельчаки мечтают об этом. Ведь здесь живет самый агрессивный народ в мире. Сентинельцы уничтожают непрошенных гостей практически сразу. Такому отношению к чужакам есть объяснение: у аборигенов был печальный опыт общения с британскими колонизаторами. С тех пор общаться с людьми с материка сентинельцы не желают.

Остров Фрейзер

Песчаный остров с прекрасными мангровыми лесами и живописными дюнами, казалось бы, создан для чудесного отдыха. Увы, но это не так. Провести самый лучший в мире отпуск на пляжах Фрейзера не получится. Дело в том, что в воде возле острова обитают прозрачные медузы ируканджи, которые смертельно опасны для человека. Их очень сложно заметить в воде, прикосновение не причиняет боли, но последствия встречи с ними дают о себе знать весьма быстро. После встречи с ируканджи у пострадавшего начинается тахикардия, сильные боли и судороги. Без срочной помощи врача у человека может развиться отек мозга и дело закончится летальным исходом.

Пляж Зиполите