Где находится город, построенный из алмазов

Стены домов этого города сверкают на солнце в буквальном смысле слова. Это неудивительно: ведь все постройки здесь сделаны из алмазов. Об уникальном немецком городе читайте в материале "Рамблера".

Фото: Wolkenkratzer/CC BY-SA 4.0 Wolkenkratzer/CC BY-SA 4.0

Немецкий город Нёрдлинген в Баварии уютно расположился в большой круглой воронке диаметром 26 километров. Когда на этом месте начали селиться первые обитатели будущего города, они предполагали, что будут жить в огромном кратере потухшего вулкана. И вплоть до середины XIX столетия так и считалось. Лишь в 1960-х годах открылась вся правда о городе, которая сделала его уникальным.

Открытие сделали американские ученые, которые отметили тот факт, что воронка, в которой расположился Нёрдлинген, совсем не похожа на традиционные вулканические кратеры. Они детально исследовали местность, взяли образцы пород, использовавшихся при строительстве зданий города, и сделали сенсационное заявление: Нёрдлинген находится в воронке, которая образовалась после падения на землю метеорита, а в стенах домов — множество алмазов.

По мнению ученых, около 15 миллионов лет назад на планету упал гигантский метеорит, образовавший огромную воронку. В момент столкновения температура и давление были настолько велики, что пузырьки углерода, содержащиеся в метеорите, мгновенно превратились в крошечные алмазы (менее 0,2 мм). Местность в воронке и возле нее накрыло тоннами алмазной пыли.

Практически все здания в Нёрдлингене построены из горной породы, уже включающей в себя алмазную пыль. Разумеется, во время возведения стен городских домов никто из строителей даже не подозревал об этом.