Где находится город, построенный из алмазов

Стены домов этого города сверкают на солнце в буквальном смысле слова. Это неудивительно: ведь все постройки здесь сделаны из алмазов. Об уникальном немецком городе читайте в материале "Рамблера".
Немецкий город Нёрдлинген в Баварии уютно расположился в большой круглой воронке диаметром 26 километров. Когда на этом месте начали селиться первые обитатели будущего города, они предполагали, что будут жить в огромном кратере потухшего вулкана. И вплоть до середины XIX столетия так и считалось. Лишь в 1960-х годах открылась вся правда о городе, которая сделала его уникальным.
Открытие сделали американские ученые, которые отметили тот факт, что воронка, в которой расположился Нёрдлинген, совсем не похожа на традиционные вулканические кратеры. Они детально исследовали местность, взяли образцы пород, использовавшихся при строительстве зданий города, и сделали сенсационное заявление: Нёрдлинген находится в воронке, которая образовалась после падения на землю метеорита, а в стенах домов — множество алмазов.
По мнению ученых, около 15 миллионов лет назад на планету упал гигантский метеорит, образовавший огромную воронку. В момент столкновения температура и давление были настолько велики, что пузырьки углерода, содержащиеся в метеорите, мгновенно превратились в крошечные алмазы (менее 0,2 мм). Местность в воронке и возле нее накрыло тоннами алмазной пыли.
Практически все здания в Нёрдлингене построены из горной породы, уже включающей в себя алмазную пыль. Разумеется, во время возведения стен городских домов никто из строителей даже не подозревал об этом.
Ученые подсчитали, что стены зданий Нёрдлингена содержат около 72 000 тонн алмазной пыли. Такая высокая концентрация драгоценных камней встречается лишь в Нёрдлингене.