«Я будто сам вырыл себе могилу»

За последние годы индустрия туризма в России не раз оказывалась под ударом. Кризис 2014 года, падение рубля и пандемия коронавируса лишили многих россиян возможности путешествовать. Некоторые ради желанного отпуска начали выбирать более бюджетные отели, кто-то отказался от заграничных курортов в пользу российских, для многих выходом из ситуации стал кредит. О том, чем нужно руководствоваться при оформлении кредита на отпуск и какие этому есть альтернативы, — в материале «Ленты.ру».

Отдых не для всех

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Путевки и авиабилеты дорожают быстрее, чем растут реальные располагаемые доходы россиян. По данным ВЦИОМ, в прошедшем летнем сезоне 22 процента граждан отказались от путешествия именно из-за нехватки средств или падения доходов.

Ключевым фактором, повлиявшим на рост цен, стала пандемия коронавируса. В период с 15 января по 31 марта 2021 года АТОР совместно с Action Travel изучили потребительские предпочтения российских туристов и проанализировали продажи турпакетов за границу.

Выяснилось, что большинство популярных зарубежных направлений подорожали на 10-90 процентов. Наиболее показательный пример — ОАЭ. Цены выросли настолько, что арабский курорт оказался недоступен для россиян с низким и средним доходом. В первую очередь это произошло из-за дефицита чартерных рейсов — в сравнении с 2019 годом их количество сократилось на 110 процентов.

В то же время из-за череды локдаунов запланированные поездки массово отменялись, многим приходилось подстраиваться под антиковидные ограничения и меняющиеся правила въезда. Эффект отложенного спроса, жажда новых мест и тоска по пляжному отдыху взяли свое. Поэтому, несмотря на подорожание, россияне оказались не готовы отказаться от долгожданных путешествий и искали возможности уехать в отпуск любой ценой. Один из таких способов — оформление кредита.

«Казалось, что я сам себе вырыл могилу»

По словам жителя Екатеринбурга Евгения Назарова, он брал кредит для путевки в Паттайю на 90 тысяч рублей под 5,9 процента годовых. Это было в начале 2020 года, когда первые случаи коронавируса только начали регистрировать в Китае. Евгений признался, что не думал о последствиях, пока из-за пандемии его доход не упал почти вдвое.

Не скажу, что я жил в режиме экстремальных ограничений, но свои расходы пришлось сильно пересмотреть, ведь кредит отбирал почти треть месячного дохода. Впоследствии я корил себя за то, что был непредусмотрителен и ввязался в эту кабалу. Мне казалось, будто я сам себе вырыл могилу. Все-таки отпуск — это прихоть, а не что-то необходимое

С негативным опытом при оформлении кредита на отпуск столкнулась и Татьяна Филипчук из Ярославля. Она взяла в долг 130 тысяч рублей ради поездки в Прагу и в итоге выплачивала кредит почти полтора года. «Кредит — это неблагодарное дело. И поняла я это слишком поздно. Я была в Чехии всего неделю, а в итоге выплачивала кредит больше года, раньше закрыть не получалось», — поделилась россиянка.

Опыт Кристины Немировой из Твери был более удачным. За последние несколько лет она оформляла на путешествия два кредита и одну рассрочку — на 87, 100 и 120 тысяч рублей. Как рассказала собеседница, психологически комфортнее для нее взять кредит, чем месяц за месяцем откладывать деньги. «Признаюсь, иногда я делаю спонтанные покупки, которые съедают большую часть накоплений, поэтому ставить долгосрочные финансовые цели мне трудно. Хоть договор с банком связывает руки, зато я четко понимаю: к числу N мне надо сделать платеж, и никак иначе. Это подстегивает», — отметила россиянка.

«А вот чего я никогда себе не позволяю, так это пользоваться кредиткой. В случае обычного займа ты будто обговариваешь все условия на берегу, определяешь сумму взноса, а потом спокойно ее выплачиваешь. С карточкой, наоборот, есть риск "загуляться" и обнаружить, что должен банку круглую сумму», — добавила она.

Того же мнения придерживается Анна Кильдышева из Москвы, которая впервые воспользовалась кредитной картой в 17 лет, во время поездки в Лондон на языковые курсы. «Представляете, что может натворить молодая девушка, которая впервые попала на Оксфорд-стрит?» — вспоминала она. По словам Анны, карту ей дали родители на непредвиденные расходы, однако она расплачивалась ею в кафе, сувенирных магазинах и музеях. «Я исчерпала все лимиты, и для меня это стало уроком. С тех пор я никогда не пользовалась кредитными картами, а кредиты решила оставить не для поездок, а для более серьезных покупок», — заключила девушка.

Легко и просто

Мнения о том, насколько востребованы у россиян кредиты на путешествия, разнятся. Так, декабрьское исследование сервиса «Работа.ру» (есть в распоряжении «Ленты.ру») показывает, что взять заем для того, чтобы хорошо провести новогодние каникулы, готовы только 11 процентов россиян. Из них лишь 23 процента согласились бы потратить эти деньги на путешествия.

Однако из данных опроса сервиса IDF Eurusia следует, что доля россиян, готовых взять кредит на отпуск, гораздо больше — 43 процента. Почти половина из них решили воспользоваться кредитной картой. Также отмечается, что значительно увеличилось число туристов, которые заблаговременно откладывают на путешествие: если в 2020 году так делали 34 процента респондентов IDF Eurusia, то в 2021 году этот показатель вырос до 61 процента.

43 % россиян готовы взять кредит на отпуск

По данным сервиса «Тинькофф Путешествия» (есть в распоряжении «Ленты.ру»), в 2021 году средняя сумма кредита на тревел-продукты колебалась в пределах 24-27 тысяч рублей. Наибольшего значения эта сумма достигла в мае, наименьшего — в январе. Рекордсменом по количеству оформленных займов стал апрель. Это объяснимо: люди активно планировали путешествия на майские праздники и лето.

Аналитики составили портрет среднестатистического россиянина, отдыхающего в долг. Ему 29 лет, и в основном он путешествует в одиночку. Кредитов, оформленных на двоих человек, оказалось почти в два раза меньше, а доля заказов на путешествия с детьми не превышает 26 процентов. Средний ежемесячный доход заемщика равен 97 тысячам рублей — это на 30 процентов меньше, чем в 2020 году (тогда он составлял 133 тысячи рублей).

Чаще всего кредитный путешественник выбирает поездки внутри страны — особенно популярны перелеты в Сочи, Симферополь, Краснодар и Калининград. Из заграничных направлений он предпочитает Стамбул. Эксперты отметили, что с сентября-октября 2021 года количество займов на зарубежный отпуск растет. Это связано с постепенным открытием границ, восстановлением авиаперевозок и бархатным сезоном.

С развитием технологий препятствий между туристом и желанным путешествием почти не осталось. Так, сейчас банки предлагают взять кредит «в один клик» через приложения на смартфоне, обещая рассмотреть заявку за пару минут. Еще более удобный способ — моментальное оформление рассрочки при покупке авиабилетов онлайн.

Особняком стоят кредитные тревел-карты, рассчитанные специально на туристов. От обычных они отличаются наличием бонусной программы и дают привилегии за покупку авиа- и железнодорожных билетов и бронирование гостиниц. Например, скидки на медицинскую страховку, бесплатный вход в бизнес-залы в аэропортах или выгодную конвертацию валют. Акции, лимит и ставка зависят от конкретного банка.

Так, лимит по кредитной карте All Airlines от «Тинькофф» составляет 700 тысяч рублей, у «Карты возможностей» от ВТБ — один миллион, у Alfa Travel от «Альфа-банка» — до 500 тысяч. Эксперты финансового маркетплейса «Юником 24» обращают внимание: несмотря на достоинства у таких карт есть существенный минус: снятие денег в рамках лимита не будет бесплатным в большинстве банков.

Также путешественник может взять кредит через туроператора. Как рассказали в компании «Интурист», при покупке путевки за одну или две недели до заезда турагенты предлагают отсрочить платеж и разбить его на несколько частей. Другая опция — акции по раннему бронированию, которые позволяют приобрести тур за минимальную сумму (например, пять тысяч рублей), а затем вносить оплату по графику

Также путешественник может взять кредит через туроператора. Как рассказали в компании «Интурист», при покупке путевки за одну или две недели до заезда турагенты предлагают отсрочить платеж и разбить его на несколько частей. Другая опция — акции по раннему бронированию, которые позволяют приобрести тур за минимальную сумму (например, пять тысяч рублей), а затем вносить оплату по графику

Альтернатива кредитам — специальные программы лояльности от банков. Например, в случае спонтанной поездки клиенты некоторых банков могут воспользоваться сервисом «Зарплата каждый день». По его условиям у путешественника в любое время есть возможность зачислить на свой счет до 80 процентов будущей положенной заработной платы.

Подобные банковские услуги кажутся путешественникам довольно привлекательными, поскольку открывают множество возможностей, однако некоторые специалисты все же не рекомендуют связываться с такими займами. О том, какие альтернативы могут быть у кредитов, они рассказали «Ленте.ру».

«Если хочешь — заработай»

Людмила Захарченко, автор блога @shotka.travel

Кредит на отпуск мне кажется оправданным только в одном случае: когда ты начинающий путешественник, но у тебя нет денег даже на самую бюджетную поездку. Тогда такой опыт позволит почувствовать путешествия на вкус, даст понять, хочется делать это чаще или нет, и в конце концов сможет мотивировать зарабатывать больше.

При этом для активного туриста, который желает путешествовать регулярно, это не лучший вариант. Нет смысла влезать в кредит, чтобы осуществить дорогостоящую поездку. Если на нее не хватает средств, задайте себе вопрос: действительно ли она мне нужна? Когда приоритеты сформулированы, можно заняться перераспределением своего дохода.

Однако я всеми руками и ногами выступаю за кредитные карты, ведь на практике они могут быть более полезными, чем дебетовые. Например, многие из них дают увеличенный кешбэк в рублях или милях для оплаты билетов и гостиниц. На них также можно положить свои деньги и расплачиваться как обычно. Чуть вышел за лимит — оперативно пополняешь и не платишь проценты.

Конечно, кредитка — это оптимальный вариант для аккуратных туристов, которые не склонны к внезапным дорогим покупкам. Если вы шопоголик, способный «уйти в загул», то это не для вас.

Также есть лайфхаки, которые помогут избежать лишних трат при любом бюджете. Самое главное — это планирование. Я рекомендую потратить время, проанализировать предложения сразу нескольких онлайн-сервисов, не полениться зайти на официальный сайт гостиницы или авиакомпании, понять ценовую политику и выбрать лучший вариант.

Некоторые ошибочно полагают, что билеты и отель составляют большую часть трат. Зачастую очень много денег утекает уже на месте. Важно обратить внимание на траты, которые даже не кажутся значительными: проезд в общественном транспорте, развлечения, поход в музей, стоимость чашки кофе. Поэтому еще раз важно проговорить: экономия складывается из того, что ты все делаешь вдумчиво и заранее.

«Оно того не стоит»

Анастасия Веселко, эксперт по личным финансам, автор проекта «Девушка с деньгами»

Идею путешествий в долг я не поддерживаю и считаю это вредной привычкой. Впечатления от отпуска со временем развеиваются, а проценты по кредиту остаются — выходит, что отдых уже давно закончился, загар сошел, а вы все платите и платите.

Некоторые еще на стадии планирования отпуска понимают, что возьмут кредит, — то есть заранее соглашаются с тем, что путешествие им не по карману, что придется жить не по средствам, и, что самое неприятное, привыкают отдыхать на чужие деньги. У отпуска в долг есть еще одна ловушка: многие думают, что раз уж взяли кредит — значит, «гулять так гулять». Например, поддаются искушению и вместо запланированной тысячи долларов берут в долг все пять.

Поэтому вместо кредита я рекомендую заранее откладывать деньги — лучше всего в валюте. Во-первых, это страхует вас от скачков курса, во-вторых, потратить условные доллары или евро уже рука не поднимется.

При этом делать накопления стоит исходя из того, как часто вы путешествуете: если регулярно, то для поездок можно завести отдельную копилку. Возьмем более распространенную ситуацию, когда семья ездит отдыхать раз в год, — в таком случае оптимально начать откладывать за 12 месяцев. Правило простое: чем больше срок — тем меньше взнос.

Однако и тут важно руководствоваться здравым смыслом, ведь помимо путешествий есть остальная жизнь: вы тратите деньги на продукты, одежду, развлечения, может быть, планируете покупку квартиры или машины. Странно брать и откладывать половину ежемесячного дохода на поездку.

В случае кредита обычно говорят, что платеж не должен превышать 30 процентов заработной платы, но и это довольно дикие условия — комфортным взносом я бы назвала 10 процентов, не больше

В случае кредита обычно говорят, что платеж не должен превышать 30 процентов заработной платы, но и это довольно дикие условия — комфортным взносом я бы назвала 10 процентов, не больше

Конечно, есть несколько ситуаций, когда заем вполне оправдан. Например, при внезапном форс-мажоре выручит кредитная карта. Другой случай — бронирование жилья с депозитом. Зачастую онлайн-сервисы предупреждают, что в любой день до поездки средства на карте могут заморозиться. Тогда можно списать необходимую сумму с карты, главное — не забыть вовремя вернуть деньги.

Когда мы слышим восторженные истории в стиле «я бросила все и махнула в Париж с кредиткой, а потом все выплатила», важно мыслить критически. За такими решениями стоит не только финансовая неграмотность, но и нежелание себя подстраховать в будущем, позаботиться о себе.

Какой смысл в путешествии, после которого вы еще год нервничаете? Отпуск должен приносить радость и спокойствие, а не стресс, что сейчас вы тратите деньги не глядя, а потом приходится это разгребать. Оно того не стоит. Поэтому лучше подумать, как увеличить доход, а не жить впроголодь