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1 час назад

Какую еду стыдно не попробовать в Египте

Египетская кухня сочетает кулинарные традиции арабских стран, Османской империи и Средиземноморья. Тахина, баба гануш, шакшука, — эти восточные блюда нам знакомы. "Рамблер" рассказывает, что еще стоит обязательно попробовать во время отдыха в стране, кроме блюд со шведского стола.

Какую еду стыдно не попробовать в Египте
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Кушари

Кушари — это гарнир, состоящих из рекордного количества ингредиентов: риса, макарон, жареного лука, чечевицы и других бобовых. Заправляется все это чесночным и томатным соусами.

Махши

А это тушеные фаршированные овощи. Блюдо похоже на знакомые нам фаршированные перцы или армянскую долму в вегетарианском варианте. Для приготовления махши египтяне используют цукини, кабачки, баклажаны, болгарский перец и виноградные листья, а в качестве начинки — рис с зеленью. Подаются овощи с томатным соусом со специями.

Фуль

В кухне Египта очень много бобовых. Их выращивают веками. Бобы дешевые, их много, и они хорошо насыщают. Фуль — это еще одно очень популярное в стране блюдо — протертая фасоль с чесноком и оливковым маслом.

Кебда

Кебда — это обжаренная куриная или говяжья печень. Ее подают либо как основное блюдо, либо в свежей булочке (вариант уличной еды). Внешне кебда похожа на обычный хот-дог.

Кюнефе

А на десерт традиционные сладости — кюнефе. Их готовят из запеченного слоеного теста с сыром и орехами. Все это пропитывается сладким сиропом.

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