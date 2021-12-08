С первого декабря Россия сняла ограничение на количество рейсов в Мексику. Стоимость зимних туров, в результате, снизилась, а спрос вырос. Многие туристы выбрали культовое место в мексиканском Тулуме — вилла Пабло Эскобара. "Рамблер" выяснял, что там делают россияне.
Тулум считается одним из самых живописных городков на всем Карибском побережье. Здесь, среди джунглей и белоснежных пляжей, свой райский уголок построил один из самых известных наркобаронов мира — Пабло Эскобар.
У Эскобара был особенный вкус, поэтому и виллу себе он отстроил необыкновенную, с личной вертолетной площадкой, золотыми ванными комнатами, расшитыми кристаллами шторами. В 1993 году, после смерти Эскобара, дом был заброшенным, но в 2012 году его купил нью-йоркский арт-дилер Рио Малка. Он вдруг решил сделать из резиденции наркобарона дизайнерский арт-отель под названием Casa Malca.
Теперь здесь тридцать пять номеров, террасы и фойе с яркой мебелью и произведениями искусства из коллекции владельца. Стены особняка увешены работами знаменитых художников, Кенни Шерфа, Рафаэля Гомеса, Кита Харринга, Жана-Мишеля Баскии. Конечно, в доме Эскобара особенно безопасно — все стены здесь пуленепробиваемые.
В ноябре здесь стало заметно больше россиян. Своими фото они делятся в Сети.