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2 часа назад

В гостях у Эскобара: как русские туристы отдыхают на вилле знаменитого наркобарона

С первого декабря Россия сняла ограничение на количество рейсов в Мексику. Стоимость зимних туров, в результате, снизилась, а спрос вырос. Многие туристы выбрали культовое место в мексиканском Тулуме — вилла Пабло Эскобара. "Рамблер" выяснял, что там делают россияне.

С первого декабря Россия сняла ограничение на количество рейсов в Мексику. Стоимость зимних туров, в результате, снизилась, а спрос вырос. Многие туристы выбрали культовое место в мексиканском Тулуме — вилла Пабло Эскобара.
1/11 С первого декабря Россия сняла ограничение на количество рейсов в Мексику. Стоимость зимних туров, в результате, снизилась, а спрос вырос. Многие туристы выбрали культовое место в мексиканском Тулуме — вилла Пабло Эскобара.
Фото: @lrkval
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"Οcοбняк c пyлeнeпpοбивaeмыми cтeнaми, пοcтpοeнный в джyнгляx Pивьepы Maйя. Кοгдa-тο οн пpинaдлeжaл кοлyмбийcкοмy нapкοбapοнy Пaблο Эcкοбapy. Tοт пοcтpοил eгο, чтοбы инοгдa пpοвοдить здecь вpeмя пοдaльшe οт cвοeй cтpaны".
2/11 "Οcοбняк c пyлeнeпpοбивaeмыми cтeнaми, пοcтpοeнный в джyнгляx Pивьepы Maйя. Кοгдa-тο οн пpинaдлeжaл кοлyмбийcкοмy нapкοбapοнy Пaблο Эcкοбapy. Tοт пοcтpοил eгο, чтοбы инοгдa пpοвοдить здecь вpeмя пοдaльшe οт cвοeй cтpaны".
Фото: @kovalenko___maria
"13 часов по воздуху +2 часа по земле и вот вы на вилле Пабло Эскобара,которую выкупил американский коллекционер,сделал из неё отель и забил до отвала современным искусством) Говорят от Пабло сохранились пуленепробиваемые стены... спим мы тут,например,под картиной Жана Мишеля Баския", — рассказывает @yanamkr.
3/11 "13 часов по воздуху +2 часа по земле и вот вы на вилле Пабло Эскобара,которую выкупил американский коллекционер,сделал из неё отель и забил до отвала современным искусством) Говорят от Пабло сохранились пуленепробиваемые стены... спим мы тут,например,под картиной Жана Мишеля Баския", — рассказывает @yanamkr.
Фото: @yanamkr
Говорят, что найти это место по карте не так уж и просто. Оно будто спрятано в мексиканских джунглях.
4/11 Говорят, что найти это место по карте не так уж и просто. Оно будто спрятано в мексиканских джунглях.
Фото: Соцсети
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Теперь здесь отдыхают и веселятся российские туристки.
5/11 Теперь здесь отдыхают и веселятся российские туристки.
Фото: @katerinazonova
Белоснежные пляжи Тулума привлекают сюда туристов со всего мира. Выйдя из виллы Пабло Эскобара, прийти на такой пляж особенно приятно.
6/11 Белоснежные пляжи Тулума привлекают сюда туристов со всего мира. Выйдя из виллы Пабло Эскобара, прийти на такой пляж особенно приятно.
Фото: Соцсети
Казалось бы, даже свет здесь "киношный".
7/11 Казалось бы, даже свет здесь "киношный".
Фото: @yanamkr
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Знаменитые десятиметровые шторы во дворе особняка попадают на фото каждого туриста.
8/11 Знаменитые десятиметровые шторы во дворе особняка попадают на фото каждого туриста.
Фото: @yanamkr
К вилле прилегает живописный пляж. Здесь можно позавтракать с шикарным видом.
9/11 К вилле прилегает живописный пляж. Здесь можно позавтракать с шикарным видом.
Фото: Соцсети
Все здесь какое-то особенное.
10/11 Все здесь какое-то особенное.
Фото: @yanamkr
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"Кратко о моей Мексике: Мехико - слишком шумно, слишком много людей. Вкусно, но далеко не везде. Много дешёвых заведений, но и качество еды в них соответствующее. Цены на отели и рестораны не высокие. Красивая архитектура в центре. Классные музеи. На улицах чисто при таком скоплении людей. Хочется везде танцевать, классная музыка играет на каждом шагу. Но постоянно держишь сумку, постоянное чувство небезопасности.", — комментирует туристка.
11/11 "Кратко о моей Мексике: Мехико - слишком шумно, слишком много людей. Вкусно, но далеко не везде. Много дешёвых заведений, но и качество еды в них соответствующее. Цены на отели и рестораны не высокие. Красивая архитектура в центре. Классные музеи. На улицах чисто при таком скоплении людей. Хочется везде танцевать, классная музыка играет на каждом шагу. Но постоянно держишь сумку, постоянное чувство небезопасности.", — комментирует туристка.
Фото: @ol4ik_v

Тулум считается одним из самых живописных городков на всем Карибском побережье. Здесь, среди джунглей и белоснежных пляжей, свой райский уголок построил один из самых известных наркобаронов мира — Пабло Эскобар.

У Эскобара был особенный вкус, поэтому и виллу себе он отстроил необыкновенную, с личной вертолетной площадкой, золотыми ванными комнатами, расшитыми кристаллами шторами. В 1993 году, после смерти Эскобара, дом был заброшенным, но в 2012 году его купил нью-йоркский арт-дилер Рио Малка. Он вдруг решил сделать из резиденции наркобарона дизайнерский арт-отель под названием Casa Malca.

"Я нe мοг пοвepить, чтο в этοм миpe cyщecтвyeт тaкaя cοбcтвeннοcть и чтο οнa eщe нe пpинaдлeжит кaкοй-нибyдь кοpпοpaции", —удивлялся Малка.

Теперь здесь тридцать пять номеров, террасы и фойе с яркой мебелью и произведениями искусства из коллекции владельца. Стены особняка увешены работами знаменитых художников, Кенни Шерфа, Рафаэля Гомеса, Кита Харринга, Жана-Мишеля Баскии. Конечно, в доме Эскобара особенно безопасно — все стены здесь пуленепробиваемые.

В ноябре здесь стало заметно больше россиян. Своими фото они делятся в Сети.

Заграница,Фото,
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