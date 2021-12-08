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2 часа назад

Улицы, которые занесли в Книгу рекордов Гиннесса

Практически в любом городе мира можно найти поражающую красотой улицу. Но "Рамблер" расскажет о трех самых необычных, единственных и неповторимых улицах, которые занесены в Книгу рекордов Гиннесса.

Улицы, которые занесли в Книгу рекордов Гиннесса
Фото: wikimedia.orgwikimedia.org

Улица Болдуин, Новая Зеландия

По версии Книги рекордов Гиннесса самая крутая улица в мире — это Болдуин-стрит на юге Новой Зеландии, в городе Данидин. Длина улицы составляет 350 метров, а угол ее наклона достигает 19 градусов. Интересно, что рабочим пришлось укладывать дорогу бетоном, а не асфальтом, поскольку нагревшаяся на солнце смола просто стекала бы вниз по склону.

Эбенезер-плейс, Шотландия

Flickr

Улица находится в шотландском городке Уик между Ривер-стрит и Юнион-стрит. В 2006 году она была занесена в Книгу рекордов Гиннесса, как самая короткая в мире. Ее длина составляет всего два метра и шесть сантиметров. На улице расположен вход в Бистро №1, которое является частью отеля Маккейз.

9-де-Хулио-авеню, Аргентина

wikimedia.org

Улица находится в самом центре Буэнос-Айреса. Она считается самой широкой в мире, ее ширина составляет 110 метров, а это девять полос для движения транспорта. Для того, чтобы пешеходам перейти эту дорогу, сигнал светофора сменится целых два или три раза.

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