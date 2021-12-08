4 вещи, которые в России лучше, чем в Европе

В России много недостатков для местных — преимущественно дураки и дороги. Но туристы обращают свое внимание на достоинства, которых нет у них на родине. Рассказываем, какие вещи в России для туристов лучше, чем в европейских странах.

Качество и цена интернета

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Не все европейские операторы имеют sim-карты для путешественников. Впрочем, и не все российские — но оформить и купить симку в России быстрей и дешевле.

Туристов радует цена. В Италии тариф с пакетом интернета 10 ГБ и безлимитными звонками стоит в среднем 30 евро (2 498 руб). В России — в четыре раза дешевле, около 600 рублей. Из-за высокой конкуренции отечественные операторы предлагают бонусы в виде подписок на кино-сервисы, онлайн-библиотеки и специальные сервисы.

Мобильный интернет одинаково хорошо ловит как в удаленном селе где-нибудь в Мурманской области, так и в центре Москвы. Вышки мобильной связи стоят просто везде — кроме, наверное, удаленных горных местностей, отдаленных сибирских трасс и воды. Запостить фотку в Инстаграм можно даже из деревни с населением в 100 человек.

Средняя скорость скачивания в России — 71,97 Мбит/с. Это не самый высокий показатель: согласно данным приложения Speedtest, в 2021 году Россия заняла 51-е место в мире по скорости интернета. Впрочем, все познается в сравнении: та же Италия в этом рейтинге на 49 месте.

Отопление

В Британии, Германии, Франции местные привыкли жить без теплых батарей. Во-первых, в январе температура редко опускается ниже 8°С днем и 4°С ночью. Во-вторых, центральное отопление — это дорого. В среднем счет в зависимости от площади и количества жильцов выходит от 50 до сотен евро. Проще надеть свитер и носки!

Местные просто привыкли к такому раскладу и понимают, что зимой придется немного утеплиться. В России же батареи греют везде, где стоят, даже в Сочи. Конечно, приходится немного переплачивать за лишнее тепло, но зато не холодно.

Магазины и торговые центры

В каждом районе каждого города России есть минимум один круглосуточный магазин или ларек. Растворимая лапша, жвачка или туалетная бумага — все это запросто можно приобрести даже посреди ночи.

А вот в Италии или Испании магазины работают с большими перерывами: с 09:00 до 13:00, двухчасовой обед, и с 15:00 до 19:00. Кроме того, магазины закрыты в субботу и воскресенье. Не успели закупиться едой на выходные — ваши проблемы.

Торговые центры в России также работают во многих районах города. У них много недостатков для местных: они портят общую картинку города и непонятно, зачем их так много. Зато любой после работы может быстро забежать в ТЦ за зарядкой, новыми ботинками или перекусом. В Европе большие торговые центры располагаются на окраинах. До них сначала ехать миллион лет, затем другой миллион — ходить по бутикам. Для туристов такой расклад особенно неудобен.

Съемное жилье

Говорим с точки зрения путешествий, а не постоянного жилья: в России снять квартиру на сутки проще, чем в Европе. В крупных городах не проблема найти «посуточника», которые возьмет 200-500 рублей за ночь.