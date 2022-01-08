Как выглядит самое черное здание на планете

Самое черное здание на планете стоит в городе Пхенчхан, Южная Корея. Фасад покрыт материалом Vantablack VBx2 — самым черным веществом в мире, которое поглощает более 99% света.

Фото: Asif Khan Asif Khan

Здание представили к открытию Зимних Олимпийских игр в 2018 году. Внутри находился временный павильон автомобильного бренда Hyundai.

За кулисами

Идея принадлежит британскому архитектору Асифу Хану, который, по его словам, пытался «создать впечатление прорезанного в космос окна».

«Меня интересует то чувство возвышенного, когда вы отодвигаете завесу реальности. Это другой способ познания архитектуры», — рассказал архитектор dezeen.com.

Асиф Хан заработал репутацию экспериментатора и любителя инновационных технологий. Архитектор спроектировал первое в мире «селфи-здание» для Олимпийских игр в Сочи в 2014 году. Фасад трансформировался в контуры лиц посетителей.

Черный-черный дом

Сверхтемный материал Vantablack VBx2 изобрели также на родине архитектора, в британском графстве Суррей. Бен Дженсен, технический директор компании Surrey Nanosystems, разработавшей материал, говорит, что здание похоже на «наноразмерный коралловый риф». Снаружи оно кажется плоским; на самом деле здание состоит из множества углеродных нанотрубок, покрытых краской, которые поглощают внешний свет.

Специально для Хана пигмент Vantablack VBx2 растворили, чтобы распылять его на большие площади. Вещество изначально собирались применять в космической отрасли и обороне, чтобы уменьшить атмосферные искажения в телескопах. Асиф Хан отметил, что ученые были сильно удивлены его просьбой предоставить материал для здания: