Укол свободы: где россияне могут получить вакцину, одобренную ВОЗ

Примерно четверть россиян готова привиться ради отпуска за границей. Вакцинированных отечественными прививками принимают Кипр, Турция, Болгария, Хорватия, Грузия и Армения. Однако большинство курортов все еще закрыто для тех, кто привился "Спутником V". "Рамблер" выяснил, где россияне могут привиться иностранными вакцинами.

Сейчас ВОЗ одобрила пять вакцин, но все они иностранные. Министерство иностранных дел России надеется, что Всемирная организация здравоохранения одобрит вакцину от коронавируса "Спутник V" в первой половине следующего года. Российская вакцина принята в 71 стране, затянувшийся процесс одобрение препарата европейскими странами говорит лишь о напряженной политической обстановке.

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Какие вакцины одобрены ВОЗ Pfizer (Германия, США) — вакцина на основе информационной РНК, два укола нужно сделать с интервалом в три недели.

Moderna (США) — вакцина на основе информационной РНК, два укола нужно сделать с интервалом в месяц.

AstraZeneca (Великобритания, Швеция) — векторная вакцина на основе аденовируса, два укола нужно сделать с интервалом в один-три месяца

Johnson & Johnson (США, Нидерланды) — однокомпонентная вакцина на основе аденовируса.

CoronaVac Sinovac (Китай) — вакцина из инактивированных вирусов, два укола нужно сделать с интервалом в две-четыре недели.

Где сделать иностранную прививку

Сербия

Для въезда понадобится ПЦР-тест, сделанный в последние 48 часов. В Сербии прививают китайской вакциной Sinovac и AstraZeneca. Pfizer найти намного сложнее. Чтобы пройти вакцинацию, необходимо заранее зарегистрироваться на сайте и только потом планировать поездку.

ОАЭ

Чтобы попасть в Дубай, нужно привезти с собой отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до вылета, сдать анализ в местном аэропорту и самоизолироваться в отеле, пока готовятся результаты. Чтобы привиться китайской вакциной Sinovac, достаточно записаться на сайте. Pfizer найти трудно.

Хорватия

Попасть в Хорватию можно с помощью ПЦР теста и привиться в крупных городах американской вакциной Pfizer. Для этого необходимо подождать в живой очереди. Однако в некоторых пунктах вакцинации иностранцам не дают международный сертификат, этот момент стоит уточнить заранее.

Черногория

С июня россияне могут въезжать в страну без ПЦР-тестов и оставаться там без визы до 90 дней. За это время можно успеть привиться. В Черногории доступны вакцины Sinovac и AstraZeneca. Получить вакцину можно в порядке живой очереди в одном из пунктов вакцинации или найдя специальный автобус, в котором делают прививки.

Минусы иностранной вакцины

В ближайшее время в России вряд ли будет отменена система QR-кодов. Для комфортной и безопасной жизни придется привиться. Также с точки зрения медицины "Спутник V" считается одним из наиболее безопасных препаратов. По мнению врачей, для ревакцинации отлично подойдут вакцины, сделанные за рубежом.