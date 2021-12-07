Тюльпанов никогда не было: 5 фактов о Нидерландах

Нидерланды, как и многие другие государства, могут похвастаться впечатляющей историей. А некоторые факты об этой стране поистине удивляют. "Рамблер" расскажет несколько фактов о Нидерландах.
В Нидерландах практически круглый год идут дожди, но при этом голландцы не пользуются зонтами. Дело в том, что местные жители чаще всего передвигаются на велосипедах, и им удобнее всего использовать плащи или дождевики.
Голландцы считаются самыми высокими людьми в Европе. Их средний рост составляет около 181-184 сантиметров для взрослых мужчин и 167-170 сантиметров для женщин.
Протяженность велосипедных дорожек в Нидерландах составляет около 15 тысяч километров. А велосипедов больше населения страны примерно на миллион.
Нидерланды известны своими тюльпанами, но мало кто знает, что изначально их там не было. Они были завезены лишь в XVII веке из Османской империи.
Самым любимым напитком у местных жителей Нидерландов считается водка. Обычно они отдают предпочтение можжевеловой водке, которую также называют "Еневер".