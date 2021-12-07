Тюльпанов никогда не было: 5 фактов о Нидерландах

Нидерланды, как и многие другие государства, могут похвастаться впечатляющей историей. А некоторые факты об этой стране поистине удивляют. "Рамблер" расскажет несколько фактов о Нидерландах.

Дожди круглый год

В Нидерландах практически круглый год идут дожди, но при этом голландцы не пользуются зонтами. Дело в том, что местные жители чаще всего передвигаются на велосипедах, и им удобнее всего использовать плащи или дождевики.

Самые высокие люди

Голландцы считаются самыми высокими людьми в Европе. Их средний рост составляет около 181-184 сантиметров для взрослых мужчин и 167-170 сантиметров для женщин.

Велосипедов больше, чем людей

Протяженность велосипедных дорожек в Нидерландах составляет около 15 тысяч километров. А велосипедов больше населения страны примерно на миллион.

Тюльпаны никогда не росли в Нидерландах

Нидерланды известны своими тюльпанами, но мало кто знает, что изначально их там не было. Они были завезены лишь в XVII веке из Османской империи.

Водка