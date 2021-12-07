Где находится Старая Зеландия

Все знают о существовании такой страны, как Новая Зеландия. Она находится в юго-западной части Тихого океана и там проходили съемки популярной кинотрилогии "Властелин колец". Но если есть Новая Зеландия, то где-то должна быть и Старая. "Рамблер" расскажет, где же находится Старая Зеландия.
На самом деле довольно у многих стран и городов можно найти приставку Новый или Нью, например, Нью-Йорк, Нью-Мексико, Новые Нидерланды, Новый Амстердам и так далее. Такие места произошли от более старых географических названий, и Новая Зеландия – не исключение.
Первым западным исследователем, высадившимся в Новой Зеландии, был голландец по имени Абель Тасман еще в 1642 году. А выдающийся картограф Браувер Хендрик и датский путешественник сыграл ключевую роль в наименовании острова. Он проанализировал данные Тасмана и дал месту имя – Зеландия. Именно так называлась одна из провинций его родной Дании.
Провинция Зеландия, расположенная на территории Дании, считается самым большим островом в Балтийском море. В Зеландии находится множество озер, в том числе и самое крупное в Дании. Еще в начале XX века остров был покрыт буковыми и дубовыми лесами. Сейчас там находятся промышленные предприятия, курорты, достопримечательности. Данию называют страной замков, самые известные из них расположены в Северной Зеландии.