Польские дворцы, где сих происходит необъяснимое

Замок без беспокойного призрака как свадьба без невесты. Польские крепости не исключение. Подробности — в статье «Рамблера».

Фото: Łukasz Śmigasiewicz Łukasz Śmigasiewicz

Замок Огродзенец

Видео дня

Сейчас эти величественные руины — достопримечательность Силезского воеводства. Замок же был построен еще в XIII веке по приказу короля Казимира III Великого. Государь подарил его маршалку Пржедбору из Бжези. Позже дворец стал собственностью краковского дворянина Владива Чарбиновицкого, а затем на сто лет попал в руки рода Сулима. Огродзенец переходил от одной семье к другой, сильно пострадал во время Потопа — вторжения шведов в Речь Посполитую. Наконец его владельцем стал кастелян и воевода Станислав Варшицкий.

Еще при жизни он стяжал недобрую славу. Варшицкий отличался не только жадностью, но и жестоким нравом. Поговаривали, что он любил лично пытать людей. До сих пор можно увидеть камеру пыток с инвентарем — например, с креслом инквизитора, утыканным гвоздями. Также Варшицкий стал фигурантом нескольких уголовных дел, в том числе его подозревали в убийстве дворянки Магдалены Конопанской.

Barbara Maliszewska

И тем не менее, он был рачительным хозяином — восстановил Огродзенец после нашествия шведов, построил искусственную систему каналов и прудов для орошения, поддерживал ткацкое и керамическое производство. Поэтому и после смерти он как будто не может расстаться с дорогими сердцу развалинами и появляется в образе огромного черного пса с цепью на шее. Призрак обходит свои владения и сторожит спрятанные им сокровища. Считается, что так дьявол наказал его за преступления при жизни.

Замок Чоха

Крепость в Нижнесилезском воеводстве привлекает духов всех мастей, так что Чоху (в старину Чайкув) можно назвать музеем призраков.

Замком владел майсенский епископ фон Вейзенов, потом князь Генрих Яворский и его племянник Болеслав Малый. В 1909 году Чоху купил Эрнст Гюшов из Дрездена, сделавший состояние на торговле табаком. Он занялся реконструкцией замка, ориентируясь на рисунки 1703 года. Гютшов скупил немало ценностей у русских эмигрантов после революции и покинул замок только в 1945 году. По легенде, в годы войны в Чохе находилась школа шифровальщиков Абвера, но достоверных доказательств нет.

Замок, брошенный хозяином, стал легкой добычей мародеров — они изрядно поживились имуществом Чохи. И лишь в 1952 году его сделали Военным домом отдыха. Сейчас это просто отель для тех, кто любит пощекотать себе нервы.

Rafał Konieczny

Например, под мостом можно услышать стоны погибших участников погребальной процессии, которые утонули во рву в 1719 году. А из колодца во дворе доносится плач жены Иоахима фон Ностица, которую утопили там по приказу мужа за измену. Дитя от незаконной связи было замуровано в стене или в камине замка. Род Ностицев владел замком с 1451 по 1700 годы.

В XV веке Чоху осадили и взяли гуситы. Об этом событии напоминает привидение Белой дамы. По легенде, женщину звали Гертруда и она спровоцировала нападение гуситов на твердыню, чтобы отомстить брату за какую-то обиду. Брат казнил сестру, отрубив ей голову, а заодно проклял, поэтому вот уже много веков она не может попасть на тот свет.

Monika Mężyńska

Курницкий замок

Замок находится в городе Курник, Великопольское воеводство. Он был основан в XV веке и до 1592 года был резиденцией магнатов из рода Гурка. В 1573 году здесь даже побывал Генрих Валуа, который, прежде чем стать королем Франции, восседал на польском троне. С конца XVII века хозяевами замка стали представители шляхетского рода Дзялыньских.

Антуан Песне. Теофила Дзялыньская. Тот самый портрет