Почему японцы спят на полу и так ли это полезно

В Японии много странных для европейцев и россиян традиций. Одной из самых необычных является то, что они спят на полу. "Рамблер" расскажет, почему жители богатейшей страны отказываются спать в кровати.

Традиция спать на полу появилась не случайно. Жаркий субтропический климат страны способствовал поиску более прохладного места для сна, которым, и стал пол. Конечно, для удобства японцы использовали толстые плетенные из рисовой или другой соломы маты — татами, которые отлично пропускали воздух, давали возможность дышать коже и не потеть во время сна.

В современной Японии, производители кроватей широко рекламируют свою продукцию, но большим успехом среди японцев она не пользуется. Жители этой страны верны традициям своих предков. Кроме того, сон на полу полезен для здоровья:

1. Выравнивается осанка

Позвоночник остается в ровном положении, благодаря чему формируется правильная осанка. Уходят боли в спине, не возникает ощущений дискомфорта.

2. Улучшается функционирование венозной системы

Организм получает достаточное количество кислорода, благодаря чему органы начинают лучше работать. В результате происходит их постепенное омоложение.

3. Появляется прилив энергии

За счет правильного положения тела, происходит максимально возможное восстановление после тяжелого дня. Утром ощущается прилив энергии, стабилизируется психика, поднимается настроение.

4. Повышается качество сна