4 самых впечатляющих подземелья планеты

Все мы привыкли наблюдать за красотой гор, неба, деревьев, вулканов, водопадов, но многие забывают или даже не знают, что под землей скрывается вовсе не меньше чудес. "Рамблер" расскажет о самых впечатляющих подземельях планеты.
Ледниковое озеро Буэнос-Айрес заключено в одной из самых живописных пещер, которую также иногда называют "Мраморным собором". Благодаря отражению в бирюзовой воде кажется, что все подземелье высечено из мрамора. В пещере можно взять на прокат байдарку, чтобы насладиться многочисленными тоннелями, колоннами и гротами.
Так называемое "Драконье логово" состоит из четырех пещер, вход в которые много веков назад, если верить легенде, охранял огнедышащий дракон. Стены пещер с невообразимыми узорами окружают большое озеро Мартель. Туристов ждет также зрелищные шоу с классической музыкой и огнями, и, конечно же, путешествие на лодках.
Не менее интересное место можно обнаружить и в России. Стены Кунгурской пещеры покрыты тысячелетними льдами. Это место стало уже довольно популярным среди туристов. Там можно полюбоваться разноцветными снежными кристаллами, сталагмитами, незамерзающими озерами, ледовыми скульптурами и даже посмотреть лазерное шоу, посвященное легендам Кунгурской пещеры.
Существует два мнения о том, как появилось название этого восхитительного подземного дворца. Если верить легенде, то пещеры были построены Гераклом, а если верить второй версии, то пещеры были построены почитателями Геракла, как некий храм в честь героя. Туристы и ученые со всего мира до сих пор продолжают изучать окрестности этого места.