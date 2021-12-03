Почему в Америке нет заборов, как в России

Вокруг частых домов в США в большинстве случаев нет высоких заборов. Если ограждение и есть, то, скорее всего, его можно перешагнуть, или оно находится на заднем дворе. "Рамблер" рассказывает, почему так.

Представить в России дачный дом без металлического забора, кажется, невозможно. В США же, наоборот, это исключение. Есть несколько объяснений тому, что американцы не огораживают свои дома. Первое связано с законами. Во многих штатах запрещено устанавливать заборы. Ограждение может быть, но оно не должно быть высоким и глухим. Это связано с правилами пожарной безопасности. Дома в Америке в основном каркасные и легко воспламеняются. Поэтому у пожарных должен быть доступ к дому.

Также в районах, где человек приобретает недвижимость, могут быть свои правила содержания дома и придомовой территории, прописываемые в документах. Они могут касаться стрижки газона, цвета фасада, посадки цветов, установки заборов и любых других сооружений. Правила устанавливаются на общих собраниях жителей, а их невыполнение может быть чревато штрафами и судом.

Еще одна причина — менталитет. Считается, что забор — это проявление неуважения по отношению к соседям. Существует мнение, что привычка не ограждать дома идет от протестантских традиций, согласно которым в общинах было не принято выделяться и ставить себя выше других.