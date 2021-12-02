Почему японский отель прославился на весь мир

Этот уникальный отель был построен в 705 году нашей эры и работает до сих пор уже более 1300 лет. Причем все это время им управляют члены одного и того же семейства, а ремонт в нем делали всего один раз. О том, что это за отель и где он находится, читайте в материале "Рамблера".

Фото: Boltor/CC BY-SA 4.0 Boltor/CC BY-SA 4.0

"Нисияма Онсэн Кэюнкан" в Японии считается самым старым действующим отелем в мире. В 2011 году это было официально подтверждено: отель внесли в Книгу рекордов Гиннесса.

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Построенный сыном помощника 38 императора Японии Фудзиварой Махито в горах у подножия Южно-Японских Альп отель неизменно на протяжении всего времени своего существования привлекал путешественников. Особенно популярными его номера становились в периоды войн: солдаты и их командиры приезжали сюда восстанавливать свое здоровье. Почему именно "Нисияма Онсэн Кэюнкан" был выбран местом исцеления от ран? Дело в главной особенности отеля — горячих источниках. Именно купальни с водой из недр земли привлекали и продолжают привлекать отдыхающих. Не оставят никого равнодушными и живописные пейзажи: отель окружен горами и невысоким лесом, у его подножия протекает горный ручей… Все, чтобы создать атмосферу спокойствия и умиротворения. Кстати, со времен основания "Нисияма Онсэн Кэюнкан" и по сей день горячую воду поставляют сюда именно из источников.

С отеля "Нисияма Онсэн Кэюнкан" с татами на полу и бумажными дверями, берут свое начало традиционные японские рёканы с бумажными дверями и татами на полу.

Туристы могут заселиться в один из 37 номеров отеля, выполненных в традиционном стиле. Правда, современности в гостинице с многовековой историей, разумеется, нашлось место: чайник, телевизор, холодильник есть в каждом номере. Есть возможность и бесплатного выхода в интернет.