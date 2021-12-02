Как в Мексике под водой появились «адские колокола»

Подводная пещера в Мексике привлекает туристов своей достопримечательностью. Дайверы любят погружаться в нее для того, чтобы увидеть необычные наросты, которые прозвали "адскими колоколами".

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Пещера Сапоте расположена на полуострове Юкатан, где такженаходится одноименный штат. В нее можно попасть через озеро. Она начала привлекать внимание туристов-дайверов, которые прозвали эту достопримечательность "адскими колоколами". На самом же деле это — сталактиты необычной формы.

Миллионы лет назад в результате обрушения верхней части пещеры, в воду попали верхние слои почвы и растения. Они начали гнить, воспроизводя в воду сероводород и аммиак. Из-за тропического климата и близости гор, озеро начали наполнять дожди и грунтовые воды. Все это привело к тому, что сверху вода была чистая, а снизу скапливалось большое количество аммиака и сероводорода.

Известно, что сталактиты образовались в пещере миллионы лет назад, а обвал и расслоение воды способствовали тому, что они превратились в необычную форму. Дождевая вода, которая попадала вниз, способствовала рост сталактитов, а сероводородная вымывала их из озера. Именно этот фактор, как считают ученые, придал сталактитам необычную форму.

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Итогом такого необычного процесса стали сталактиты разных форм и размеров, и ни один из них не похож на другой. Есть маленькие и большие колокола, а также колокола в несколько слоев из-за того, что вода вымывала отложения, а потом наросты появлялись снова.