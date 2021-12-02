Как живут люди на самом густонаселенном острове мира

Самым густонаселенным островом мира считается Санта-Крус-дель-Истоле, принадлежащий Колумбии. Он расположен в Карибском море, а его население — 500 человек (по некоторым данным оно достигает 900 человек). В материале "Рамблера" — о том, как люди живут на острове Санта-Крус.

Фото: wikimedia.org wikimedia.org

Известно, что остров был создан искусственно. Согласно легенде, люди начали его воздвигать в 1870 году. Моряки не успевали вернуться на материк до захода солнца и решили переночевать на небольшом острове, который состоял из кораллового рифа. Их привлекло отсутствие насекомых. С тех пор остров стал базой моряков. Они увеличивали его площадь с помощью кораллов, камней и мусора. В итоге получился остров, площадь которого составляет 10 000 квадратных километров (чуть больше площади большого футбольного поля).

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Санта-Крус полностью застроен небольшими домами, внутри которых довольно скромна обстановка, всего на 500 человек здесь 115 домов. Люди здесь живут бедно, 60% населения составляют дети. Большинство из них заняты в гостиничном бизнесе. Рядом с Санта-Крус расположен другой остров Мукура. На нем расположены большие отели, где работает большинство жителей Санта-Крус. Еще один соседний остров Тинтипан является последним пристанищем для этих людей — всю территорию земли там занимает кладбище.

"На жизнь тут зарабатывают рыболовством, многие ловят гарпуном, добывают омаров, осьминогов и раковины. Но прямо или косвенно мы все зависим от туризма", — рассказал историк архипелага Хувенал Хулио.

На Санта-Крус-дель-Истоле есть четыре главные улицы, а сам остров разделен на десять районов. Помимо жилых домов, здесь есть еще школа. Это здание вырастает вверх на три этажа и считается самым высоким на острове. Она работает два дня в неделю, а на учебу приплывают дети с других островов.

wikimedia.org

На территории Санта-Крус имеется медпункт, три маленьких магазинчика и футбольное поле размером 6 на 4 метра.