Почему в Турции нельзя произносить слова «сок» и «кефир»

Разумеется, никакого дефицита этих напитков в Турции нет. Но вот заказывать их лучше, выучив английское или турецкое наименование. Дело в том, что некоторые русские слова могут ненамеренно обидеть иностранцев, так как созвучны неприличным или просто оскорбительным выражениям. «Рамблер» разобрался в этом вопросе.

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Сок

Турки, незнакомые с русским языком, могут покраснеть, смутиться, удивиться и даже разозлиться. А некоторые турецкие мужчины, услышав просьбу русскоязычной девушки о соке, начнут недвусмысленно намекать на свидание. Дело в том, что слово «сок» в турецком языке созвучно с повелительным наклонением глагола «вставлять». А в обиходе это слово означает прямолинейное и неделикатное предложение вступить в приватную связь. И уж тем более россиянину не стоит предлагать турчанке стакан сока, особенно если рядом находится ее кавалер. Подобное недопонимание может привести к драке. Поэтому, чтобы избежать неловких ситуаций, лучше всего заказывать «juice» и ни о чем не переживать.

Кстати, по этой же причине в арабских странах лучше искать финики молча или использовать арабское наименование. А в Греции, вспоминая деревенское детство, не стоит произносить безобидное слово «колос». Так как это слово на языке Гомера и Эсхила означает ягодицы.

Кефир

Название этого кисломолочного напитка созвучно со словом «кяфир», то есть «неверный». Это важное понятие в исламе. Мусульмане называли неверными людей другой религии, а также тех, кто отрицал существование Аллаха и не признавал миссии пророка Мухаммеда. В Османской империи «кяфир» стало бранным словом. Сейчас турки в целом отличаются веротерпимостью, но все-таки лучше не рисковать, особенно во время путешествия в восточные и северные регионы страны.