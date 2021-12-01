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16 минут назад

​​Почему всем пилотам запрещено есть одинаковую еду

Пилоты тоже едят на работе, только вот прием пищи у них устроен по-своему. Например, они никогда не едят одинаковую еду. "Рамблер" выяснил, почему так происходит.

​​Почему всем пилотам запрещено есть одинаковую еду
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Питание экипажа зависит от длины рейса. Если рейс короткий, то вполне можно обойтись обычными перекусами. Короткие рейсы зачастую разворотные, когда команда летит в один город, но потом возвращается обратно. Например, рейс Москва-Сочи-Москва. Поэтому один пилот ест по направлению туда, а другой — обратно.

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Некоторые перевозчики покупают отдельное питание для членов экипажа, другие авиакомпании кормят своих сотрудников по меню пассажиров первого или бизнес классов. Когда самолет летит далеко еду из родного города не везут, а меняют на местное питание, чтобы не истек срок годности продуктов.

При этом все пилоты обязаны есть разную еду. Например, один человек ест курицу, а другому достается рыба. Это позволяет избежать отравления. Так как безопасность пассажиров и команды зависит от здоровья пилота.

Подобный и довольно интересный случай описал в своей книге «На грани катастрофы» писатель Артур Хейли. Он передал случай, когда пилота потеряли сознание в результате отравления. И управление на себя был вынужден взять один из пассажиров.

Более того, вопрос питания пилотов отражен в законе. В России существует Постановление Правительства РФ от 7 декабря 2001 г. N 861 «О рационах питания экипажей морских, речных и воздушных судов». Там указаны наименования и нормы потребления.

Довольно часто сотрудники берут еду с собой. Все-таки еду в самолете готовят по одному рецепту, а перелеты происходят постоянно. Любому человеку надоест однообразное питание.

А экипажи чартерных авиакомпаний и вовсе возят с собой в чемоданах лапшу быстрого приготовления. Так как прибывая ночью в пункт назначения, когда кафе уже закрыты, голод ощущается особенно сильно.

Заграница,Артур Хейли,Яндекс,Правительство РФ,
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