​​Почему всем пилотам запрещено есть одинаковую еду

Пилоты тоже едят на работе, только вот прием пищи у них устроен по-своему. Например, они никогда не едят одинаковую еду. "Рамблер" выяснил, почему так происходит.

Питание экипажа зависит от длины рейса. Если рейс короткий, то вполне можно обойтись обычными перекусами. Короткие рейсы зачастую разворотные, когда команда летит в один город, но потом возвращается обратно. Например, рейс Москва-Сочи-Москва. Поэтому один пилот ест по направлению туда, а другой — обратно.

Некоторые перевозчики покупают отдельное питание для членов экипажа, другие авиакомпании кормят своих сотрудников по меню пассажиров первого или бизнес классов. Когда самолет летит далеко еду из родного города не везут, а меняют на местное питание, чтобы не истек срок годности продуктов.

При этом все пилоты обязаны есть разную еду. Например, один человек ест курицу, а другому достается рыба. Это позволяет избежать отравления. Так как безопасность пассажиров и команды зависит от здоровья пилота.

Подобный и довольно интересный случай описал в своей книге «На грани катастрофы» писатель Артур Хейли. Он передал случай, когда пилота потеряли сознание в результате отравления. И управление на себя был вынужден взять один из пассажиров.

Более того, вопрос питания пилотов отражен в законе. В России существует Постановление Правительства РФ от 7 декабря 2001 г. N 861 «О рационах питания экипажей морских, речных и воздушных судов». Там указаны наименования и нормы потребления.

Довольно часто сотрудники берут еду с собой. Все-таки еду в самолете готовят по одному рецепту, а перелеты происходят постоянно. Любому человеку надоест однообразное питание.