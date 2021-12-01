​​Зачем китайская скала «откладывает яйца»

В китайской провинции Гуйчжоу находится гора Ганденг, где расположена таинственная скала Чан Да Я. Она успела стать популярной достопримечательностью Китая, привлекая как китайских туристов, так и международных путешественников. Подробнее — в материале "Рамблера".

Фото: Asia Wire Asia Wire

Каждые тридцать лет скала откладывает каменные "яйца" овальной и круглой формы. Масса одного такого "яйца" может достигать 300 килограммов. Все они имею разную окраску: желтую, черную, темно-синюю, коричневую, бордовую или серую окраску. Они медленно, в течение трех десятилетий, вырастают из породы, и в итоге оказываются на земле.

Это место поистине уникально, поскольку в других частях горы подобных феноменов никогда не наблюдалось. Китайцы убеждены, что это божественное явление, поэтому раз в год жители деревни идут к подножию холма, чтобы коснуться этих священных камней. А некоторые стараются унести "яйца" для привлечения удачи.

Asia Wire