​​Зачем китайская скала «откладывает яйца»

В китайской провинции Гуйчжоу находится гора Ганденг, где расположена таинственная скала Чан Да Я. Она успела стать популярной достопримечательностью Китая, привлекая как китайских туристов, так и международных путешественников. Подробнее — в материале "Рамблера".
Каждые тридцать лет скала откладывает каменные "яйца" овальной и круглой формы. Масса одного такого "яйца" может достигать 300 килограммов. Все они имею разную окраску: желтую, черную, темно-синюю, коричневую, бордовую или серую окраску. Они медленно, в течение трех десятилетий, вырастают из породы, и в итоге оказываются на земле.
Это место поистине уникально, поскольку в других частях горы подобных феноменов никогда не наблюдалось. Китайцы убеждены, что это божественное явление, поэтому раз в год жители деревни идут к подножию холма, чтобы коснуться этих священных камней. А некоторые стараются унести "яйца" для привлечения удачи.
Ученым удалось выяснить, с чем связан этот феномен. Как оказалось, все дело в том, что участок скалы Чан Да Я состоит из известковых пород, которые легко разрушаются. А сама гора Ганденг, в свою очередь, представляет собой твердые породы. Яйца состоят из прочного камня и со временем они продвигаются через рыхлый известняк, образуя что-то наподобие "яйцекладки". Но объяснить, почему яйца имеют именно такую форму и как известняковая секция сохранилась на протяжении 500 миллионов лет, объяснить так никому и не удается по сей день.