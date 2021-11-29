Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+7° в 
USD 74.98EUR 84.48
Войти в почту
2 часа назад

Из-за чего греческий остров Айтолико окутала паутина

Иногда пауки оплетают часть греческого острова Айтолико своей паутиной. И это вовсе не безобидная небольшая паутинка, ею увивается все: от деревьев и до кустарников. "Рамблер" расскажет, в чем же причина такого нашествия пауков.

Из-за чего греческий остров Айтолико окутала паутина
Фото: Alexandros Maragos/FlickrAlexandros Maragos/Flickr

По словам специалистов, такое явление происходит, когда условия становятся благоприятными для спаривания пауков. Именно аномальная теплая погода приводит к тому, что на греческом острове появляется большое количество насекомых, которыми они и питаются. А это в дальнейшем приводит к так называемому "демографическому взрыву" среди пауков.

Последний раз массово об этом явлении говорили в 2018 году, когда местные жители однажды проснулись и увидели гигантскую паутину, покрывшую большую часть береговой линии и простиравшуюся почти на 300 метров. Тогда виновниками признали пауков Тетрагнатов. Для такого вида характерны длинные ноги и вытянутые туловища. Они обитают во многих регионах, включая США и Европу, и обычно селятся вблизи воды.

Стоит отметить, что подобное явление не несет опасности для природы, и пауки также не угрожают местным жителям. Некоторые даже ищут плюсы в произошедшем. Так, пауки могут помочь сократить численность москитов, которых на острове довольно много.

Заграница,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители