Из-за чего греческий остров Айтолико окутала паутина

Иногда пауки оплетают часть греческого острова Айтолико своей паутиной. И это вовсе не безобидная небольшая паутинка, ею увивается все: от деревьев и до кустарников. "Рамблер" расскажет, в чем же причина такого нашествия пауков.

Фото: Alexandros Maragos/Flickr Alexandros Maragos/Flickr

По словам специалистов, такое явление происходит, когда условия становятся благоприятными для спаривания пауков. Именно аномальная теплая погода приводит к тому, что на греческом острове появляется большое количество насекомых, которыми они и питаются. А это в дальнейшем приводит к так называемому "демографическому взрыву" среди пауков.

Последний раз массово об этом явлении говорили в 2018 году, когда местные жители однажды проснулись и увидели гигантскую паутину, покрывшую большую часть береговой линии и простиравшуюся почти на 300 метров. Тогда виновниками признали пауков Тетрагнатов. Для такого вида характерны длинные ноги и вытянутые туловища. Они обитают во многих регионах, включая США и Европу, и обычно селятся вблизи воды.