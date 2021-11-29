Что можно увидеть в самом маленьком городе мира

Хорватский город Хум — это настоящий заповедник Средневековья, где ничего не менялось с двенадцатого века. Подробности — в статье «Рамблера».

Фото: Andre Schade Andre Schade

По легенде, город-крепость Хум был построен великанами на вершине холма из огромных камней в долине Мирны. В исторических документах он впервые упоминается в 1102 году. В разные годы Хум входил в маркграфство Крайна, герцогство Мерания, подчинялся венецианцам и австрийцам, затем вошел в состав Югославии. В 1991 году вместе с остальной Хорватией обрел независимость. Хум расположен в 5-7 километрах от города Роч и в 14 км от города Бузет.

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Город до сих окружен крепостными стенами и попасть в него можно через единственные ворота, окованные медью и украшенные двенадцатью медальонами. Это своеобразный календарь, где каждый медальон символизирует конкретный месяц и основное занятие истрийского крестьянина в это время. Например, старик у очага символизирует январь, покос травы — июнь, жатва — июль и так далее.

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В городе всего две улицы, но здесь есть все городские службы — мэрия, полицейский участок, почта, лечебница, гостиница «Томислав», названная в честь первого короля Хорватии, магазин и погост. А еще Хум известен своей корчмой, где посетители могут попробовать знаменитую настойку из трав, которую готовят по старинному кельтскому рецепту с добавлением омелы. За пределами города есть маленькая железнодорожная станция Хум-у-Истры.

Согласно переписи населения 2011 года здесь проживало тридцать человек, сейчас по разным оценкам — от 17 до 28 человек. Редкие местные жители, в основном пожилые люди, занимаются народными промыслами. Единственная статья дохода для города, который до сих пор выглядит так же, как в раннем Средневековье, это туристы. И они оправдывают ожидания. Чаще всего сюда приезжают итальянцы и немцы. И здесь действительно есть, что посмотреть.

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Прежде всего, это храм Святого Иеронима, возведенный в XII веке, украшенный фресками и граффити в византийском стиле. Также любознательные гости города могут заглянуть в музей с коллекцией надписей на глаголице, в церковь Успения Девы Марии начала XIX века, полюбоваться Часовой башней.

Кроме того, туристы могут прогуляться по Аллее глаголицы, которая соединяет Хум с Рочем — центром первого славянского алфавита. По обеим сторонам дороги стоят высеченные в камне письмена на глаголице.

Но самое главное здесь — атмосфера настоящих Средних веков. Каждый камень пронизан историей, так что Хум можно назвать музеем под открытым небом, но не искусственным, а естественным.

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Визит в город не займет много времени — при самом расслабленном знакомстве с ним понадобится не больше часа. Исключение, пожалуй, составляет лишь день выбора нового префекта города в июле. Его выбирают мэры соседних городов, после чего старый префект вручает новому посох и ключи. После этого начинается большой фестиваль, который обычно привлекает внимание туристов.