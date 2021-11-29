Где находится "остров-матрешка"

На территории Канады находится географический объект, который назвали “остров-матрешка”. Почему он получил такое название и где именно расположен, читайте в материале “Рамблера”.

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В 1838 году в Канаде британским исследователем Томасом Симпсоном был открыт остров, названный в честь королевы Виктории. Его ширина составляет от 300 до 600 километров, а длина - 515 километров. Это второй по величине остров Канады, на территории которого расположено большое количество крупных и мелких озер, многие из которых даже не имеют названия.

Безымянным остался и остров, очертания которого напоминают морского конька. Этот небольшой островок протяженностью около 300 метров с севера на восток расположился в небольшом озере (оно тоже не имеет названия), которое в свою очередь находится на поверхности другого острова, который окружен водами еще одного озера. Получилась такая своеобразная “матрешка”, созданная самой природой.