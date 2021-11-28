Что происходит на островах, где главенствуют кошки, а не люди

Здесь первое и последнее слово принадлежит кошкам. Они это знают и превосходно себя чувствуют. А еще — всячески привлекают туристов и дают заработать своим людям. Подробности — в статье «Рамблера».

Фото: annintofu/Flickr annintofu/Flickr

Тасиро

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Вероятно, это самый известный кошачий остров в мире. Он расположен в 15 км к юго-востоку от города Исиномаки и относится к префектуре Мияги. Здесь всего две портовые деревни, Одомари и Нитода, и почти не бывает снега. На острове живут упитанные кошки и несколько десятков стариков, так как молодежь давно покинула остров в поисках работы. Зато коты чувствует себя здесь отлично. Кстати, здесь даже есть небольшой алтарь, посвященный кошачьему божеству. За что же кошки получили такие привилегии?

Во-первых, в прошлом жители острова занимались производством шелка и выращивали гусениц шелкопряда, а усатые-полосатые уничтожали мешающих людям крыс и мышей. Во-вторых, местные рыбаки заметили, что кошки своим поведением предсказывают погоду. Поэтому богатый улов до сих пор считается кошачьей заслугой. По этой же причине на остров нельзя привозить собак. Исключения не делают даже для псов-поводырей.

Сейчас же коты спасают это место от забвения и упадка, ведь на острове нет даже школы. Туристы толпами приезжают посмотреть на остров, где живут самые популярные в интернете животные. А кошки могут спокойно забраться в любой дом и не получить за это вторжение ничего, кроме внимания, еды и ласки. Кстати, в настоящее время туристам даже запретили кормить тучных котиков — ради их блага, ведь большинство хвостатых страдают лишним весом. Немногочисленные местные жители надеются, что коты и в этот раз принесут острову благополучие, как было уже не раз.

Большая часть кошек пережила даже разрушительное цунами в 2011 году.

Аосима

Остров на юге Японии входит в префектуру Эхиме. История Аосимы с одним рыбацким поселком похожа на историю Тасиро. Здесь обитают больше сотни кошек, когда-то завезенных для борьбы с грызунами. Сейчас число котов на остров в шесть раз превышает количество людей. Как и на Тасиро, здесь доживают свой век старики. Хотя этот остров не так популярен как Тасиро, он также привлекает туристов. Правда, немногочисленные местные жители не в восторге от такого внимания.

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Зато кошки с радостью встречают путешественников, зная, что те обязательно угостят чем-нибудь вкусным. Причем большинство туристов — сами японцы, живущие в мегаполисах, которые из-за стесненных бытовых условий не могут позволить себе завести кота. Однако в последнее время волонтеры стараются контролировать численность кошек на острове с помощью стерилизации, так как они покушаются даже на скудные посевы.

Добраться до острова можно на пароме, который курсирует между портом Нагахама в городе Одзу и Аосимой.

Фраджост