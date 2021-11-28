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Где можно поплавать с гигантским морским дьяволом

Катерина Саломе
2 часа назад

В Индонезии более 17 тысяч островов, одним из самых популярных считается Нуса-Пенида. Именно там находится спот Манта Поинт – одно из самых потрясающих мест для дайвинга и снорклинга. Подробнее – в материале "Рамблера".

Где можно поплавать с гигантским морским дьяволом
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Кто такие морские дьяволы?

Манта Поинт получил свое название в честь мант – это разновидность крупнейших в мире скатов. Их также называют гигантскими морскими дьяволами. Из всех рыб именно они обладают самым большим мозгом, а питаются мельчайшими отфильтрованными морскими организмами. На рифы скаты приплывают для того, что чтобы рыбы-чистильщики избавили их от паразитов. Именно поэтому мант так легко встретить на Манта Поинте. Там можно насчитать до нескольких десятков морских дьяволов за одно погружение.

Как их можно увидеть?

Стоит учесть тот факт, что верхушка рифа находится на глубине пяти метров. Поэтому лучше всего погружаться в воду с аквалангом. На острове множество дайвинг-центров, где можно взять в аренду оборудование и даже нанять инструктора, если прежде не было подобного опыта. Некоторым туристам везет чуть больше и им удается увидеть мант во время снорклинга, не погружаясь глубоко в океан, когда те плавают, фильтруя планктон через свой широко раскрытый рот.

Как добраться?

Для начала необходимо добраться до острова Бали, в столицу острова — город Денпасар. В получасе езды от аэропорта расположен портовый город Санур, откуда ходят паромы и спидботы на соседние острова, в числе которых Нуса-Пенида. Дорога на спидботе до острова займет всего 30-40 минут.

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