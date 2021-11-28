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Почему "Врата ада" ставят в тупик ученых и вселяют ужас в людей

Катерина Саломе
2 часа назад

В Китае есть место, куда мало кто осмелиться отправиться — гора Куньлунь. Многие называют ее "Вратами ада". Она признана одним из самых таинственных мест в мире. Почему? Об этом расскажет "Рамблер".

Почему "Врата ада" ставят в тупик ученых и вселяют ужас в людей
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Гора Куньлунь находится в китайской провинции Цинхай. На первый взгляд, это просто высокая гора, с красивыми видами и снежными вершинами. Она получила свое второе называние за счет того, что в ее ущелье повсюду лежат шкуры волков, кости медведей, винтовки охотников и одинокие могилы. Вокруг царит мрачная и пугающая атмосфера. На протяжении нескольких поколений среди местного населения ходят мрачные рассказы об этих землях. Пастухи считают, что вернуть живим из долины невозможно.

В 1983 году в районе Арал провинции Цинхай жил пастух с табуном лошадей. Он отправился в "врата ада", чтобы накормить своих питомцев. Но ни он, ни его лошади так и не вернулись. На следующий труп местные жители обнаружили его тело: вся его одежда разорвана, рот открыт, взгляд гневный, ноги обнаженные, а в руках охотничье ружье. При этом на его теле не было ни порезов, ни следов от ударов.

В этот же год в июле, когда на улице стояла знойная жара, это место подверглось сильному шторму. Внезапно работающий в местном кафе повар упал в обморок. Очнувшись, он вспомнил, что перед падением у него онемело все тело и потемнело в глазах. А когда ураган закончился, все увидели изменения в поверхности горы Куньлунь. Зеленая трава почернела, а склоны были укрыты трупами домашних животных.

Естественно, никакой мистики в происходящем нет. Геологи с группой экспертов провели исследование, чтобы понять причины произошедших кошмаров. Они выявили сильную магнитную аномалию в этом районе. Магнитное поле этой территории взаимодействует с покровом облаков, и образуют воздушные разряды. Эти разряды делают долину настоящим заминированным полем, которое угрожает жизни всеми живому здесь. Такого рода объяснение, очень хорошо поясняет причины случившихся инцидентов.

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