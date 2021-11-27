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Почему в Египте нельзя купаться ночью

Мария Каткова
1 час назад

Туристов в море после захода солнца могут подстерегать некоторые опасности. Именно поэтому практически на всех пляжах есть предупреждения о том, что лучше не заходить в море ночью, как бы сильно вы не хотели искупаться. О том, почему ночное плавание запрещено в Египте, — в материале "Рамблера".

Почему в Египте нельзя купаться ночью
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Если вы получите травму в ходе ночных купаний, страховая компания не будет вам ее покрывать. Это прописано в каждой страховке туристов, так как власти на официальном уровне рекомендовали не купаться после захода солнца.

Морские ежи

Дело в том, что морские ежи днем находятся дальше от берега, а к вечеру их прибывает волнами. В темноте очень легко наступить на него, а делать это крайне нежелательно. Если это все-таки случилось, то вам необходимо будет вызывать врача, а оставшийся отпуск вы не сможете купаться из-за боли в ноге. При этом специалисты говорят, что не помогает даже специальная обувь. В некоторых случаях иглы морских ежей могут проткнуть и резонные тапочки для купания.

Кораллы

Многие приезжают в Египет ради красоты Красного моря. Подводная жизнь и кораллы разнообразили индустрию дайвинга в стране. Днем можно на них любоваться до бесконечности, но в ночи вы рискуете пораниться об кораллы. Можно получить и другие нравы, например, споткнуться и упасть или очень сильно удариться. Такие неприятности на отдыхе могут испортить впечатление от всего отпуска.

Морские хищники

В Египте очень богатый подводный мир, в том числе в этих водах обитает много хищных рыб. Если днем они спят и держатся подальше от берега из-за большого количества купающихся, то после заката выплывают на мелководье. Они не нападают на людей целенаправленно, но если вы напугаете их, то можете пострадать. Например, в Красном море водится скат-хвостокол. Он может зарыться под песок, вы его не заметите и наступите, а он попадет по вам своим хвостом, на конце которого есть ядовитый шип. Также в красном море водятся такие опасные морские обитатели, как рыба-камень, мурена, барракуда и другие.

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