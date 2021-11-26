Как не надо одеваться в Египте туристам

Несмотря на то, что Египет — довольно популярная пляжная страна, не стоит забывать о нормах поведения в государствах, где большинство людей исповедуют ислам. Если вы неподобающе одеты, вас могут не пустить в некоторые заведения. В материале "Рамблера" — советы о том, что лучше брать с собой в Египет, если вы планируете выходить за пределы отеля.

Большинство гостиниц имеют собственные пляжи, поэтому на этой территории вы вольны одеваться так, как хотите. Местные жители довольно терпимо относятся к туристам, ведь они приехали отдыхать.

Многие путеводители отмечают, что неправильно выбранная одежда для поездки на экскурсию или для выхода за пределы отеля может послужить причиной для лишнего внимания или вас просто могут не допустить для посещения магазинов и достопримечательностей.

Женщинам рекомендуется отказаться от декольте и коротких шорт и юбок, а также не стоит надевать обтягивающие лосины. Наиболее правильной одеждой будет футболка, широкие брюки или длинная юбка. Мужчинам также не рекомендуют носить короткие шорты и гулять по городу без футболки.

Большинство запретов касается женщин, так как Египет — мусульманская страна. Местные либо слишком радикально относятся к тем, кто носит открытую одежду, либо считают одежду знаком к тому, что женщина хочет познакомиться на отдыхе с мужчиной. Поэтому из отеля рекомендуют выходить не только в закрытой одежде, но и в сопровождении лиц мужского пола, например, гидов.