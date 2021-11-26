Где находится единственный в мире отель с золотыми унитазами

Постояльцы этого отеля буквально живут среди золота. В мире нет аналогов, подобных отелю Dolce by Wyndham Hanoi Golden Lake, который расположен в городе Ханой во Вьетнаме.

Фото: @dolcehanoi @dolcehanoi

Идея создателей была в том, чтобы построить здание, в котором большинство предметов будут покрыты 24-каратным золотом. Действительно, это — первый отель в мире, где буквально все покрыто драгоценными металлами, начиная от кофейных кружек и заканчивая унитазами.

@dolcehanoi

Dolce by Wyndham Hanoi Golden Lake открылся летом 2020 года в разгар пандемии. Именно поэтому первыми постояльцами там стали вьетнамцы, которые ради интереса бронировали одну ночь в этом отеле. На строительство здания ушло около десяти лет и было потрачено создателями 200 миллионов долларов. В нем 24 этажа, а площадь составляет пять тысяч квадратных метров. Там расположены 324 номера, в каждом из которых ванная, туалет и мебель покрыты настоящим золотом. Помимо всего прочего, в отеле есть и другие удобства: рестораны, бары, тренажерный зал, а также панорамный бассейн, который расположен на последнем этаже. Плитка там тоже покрыта драгоценным металлом.

Отелю присвоен ранг пять звезд, но большинство туристов едут туда не за роскошным сервисом. Они бронируют одну ночь для того, чтобы посмотреть на позолоченные номера и искупаться в панорамном бассейне.

@dolcehanoi

При этом, размещение в отеле возможно по довольно демократичным ценам. Самый дешевый номер на двоих взрослых стоит 9 тысяч рублей в сутки. Большинство путешественников оставляют положительные отзывы о времени, проведенном в золотом отеле, но некоторые оказались недовольны сервисом. Люди пишут, что из-за популярности и зацикленности на золоте, руководство решило снизить сервис. Одному из постояльцев не понравилась уборка, работа охраны, а также то, что ему не улыбались.