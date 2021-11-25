72 сантиметра: где находится самый узкий дом в мире

Самый узкий дом в мире был построен в 2012 году в Варшаве польским архитектором Якубом Щенсны из компании Centrala. В самом узком месте ширина здания составляется всего 72 сантиметра, а ее максимальное значение — ровно 122 сантиметров. "Рамблер" расскажет подробнее об этом сооружении.
Такое необычное строение удалось вместить между двумя обычными домами от двух исторических эпох. Оно было разработано для того, чтобы его использовали различные художники в качестве временной резиденции. Дом состоит из двух этажей, на которых расположены: спальня, кухня, ванная комната и гостиная зона.
Дом назван в честь израильского писателя Эдгара Керета, которому он и был подарен. Правда, прожил он в нем всего-то несколько недель. Сейчас же в самом узком доме в мире может поселиться абсолютно любой творческий человек, государство может даже взять на себя коммунальные расходы.
Если же вы не планируете там жить, то всегда можно сходить на экскурсию в Keret House. Стоит также отметить, что уникальный проект официально зарегистрирован как художественное произведение.