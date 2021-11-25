72 сантиметра: где находится самый узкий дом в мире

Самый узкий дом в мире был построен в 2012 году в Варшаве польским архитектором Якубом Щенсны из компании Centrala. В самом узком месте ширина здания составляется всего 72 сантиметра, а ее максимальное значение — ровно 122 сантиметров. "Рамблер" расскажет подробнее об этом сооружении.

Фото: @domkereta @domkereta

@domkereta

Такое необычное строение удалось вместить между двумя обычными домами от двух исторических эпох. Оно было разработано для того, чтобы его использовали различные художники в качестве временной резиденции. Дом состоит из двух этажей, на которых расположены: спальня, кухня, ванная комната и гостиная зона.

Дом назван в честь израильского писателя Эдгара Керета, которому он и был подарен. Правда, прожил он в нем всего-то несколько недель. Сейчас же в самом узком доме в мире может поселиться абсолютно любой творческий человек, государство может даже взять на себя коммунальные расходы.

@domkereta