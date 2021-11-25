Голые пассажиры и стюардессы в бикини: странные услуги авиакомпаний

Пассажиры без одежды, танцующие бортпроводницы и полет без места назначения. Какие необычные услуги предлагают авиакомпании — в материале "Рамблера".
Услуга была популярна среди авиакомпаний еще в 90-х годах. Пассажиры, садясь на борт, не знали места назначения. Во время пандемии коронавируса "таинственные рейсы" стали появляться снова. Так, в марте 2021 года австралийская авиакомпания Qantas заявила о запуске полетов "в никуда" для стимуляции внутреннего туризма и для того, чтобы граждане страны могли полетать на самолете при закрытых границах. Пассажирам предложили на один день улететь в неизвестном направлении, чтобы посетить разные мероприятия и экскурсии. Например, посмотреть на достопримечательности, продегустировать вино на винодельне или поплавать с аквалангом на островах, а затем вернуться в тот же аэропорт. Рейсы были запущены из Брисбена, Мельбурна и Сиднея.
В 2008 году немецкая туристическая компания OssiUrlaub придумала продавать билеты на рейсы для нудистов. Зайдя на борт, любой желающий мог освободиться от одежды. Однако в аэропорту разгуливать нагишом нельзя: до посадки и перед приземлением пассажирам нужно было одеться. Персонал весь полет должен был оставался в форме из соображений безопасности.
Билет на рейс из города Эрфурта на курорт Узедом на балтийском побережье Германии стоил 499 евро (более 41 тысячи рублей по сегодняшнему курсу). По словам гендиректора компании, такая высокая цена связана не со спецификой услуги, а с тем, что самолет очень маленький и рассчитан на 55 человек:
"Реальной причины, почему перелет без одежды должен стоить дороже, чем любой другой, нет", — сказал Энрико Хесс.
Владелица вьетнамской авиакомпании VietJet Air Нгуен Тхи Фыонг Тао стала миллиардером благодаря идее завлекать пассажиров стюардессами в красно-желтом бикини. Помимо своих основных обязанностей, строго отобранные девушки модельной внешности с идеальной фигурой танцуют во время полета. И для клиентов авиакомпании эта услуга абсолютно бесплатная. Маркетинговый ход сработал, и билеты на рейсы раскупают моментально.