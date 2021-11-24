Зачем в Швейцарии строили фальшивые дома

Если смотреть на эти дома издалека, то они могут показаться самыми обычными, но если приглядеться, можно увидеть, что на самом деле ставни и занавески нарисованы. Таких фальшивых домов по всей Швейцарии более 250. "Рамблер" расскажет, для чего же их создали.

Фото: Hurni Christoph Hurni Christoph

На деле подобные фальшивые шале оказались замаскированными бункерами времен Второй мировой войны. Так, чтобы сбить воздушную разведку противника с толку, было принято решение построить такие сооружения. Проходящий мимо также видел типичный сельский домик с классической крышей, окнами закрытыми занавеской и деревянным фасадом.

При том, что Швейцария практически не принимала участия в войнах, страна сохраняла нейтралитет, с началом Второй мировой швейцарцы начали подозревать, что немцы могут вторгнуться на их территорию. Затем они заключили с ними перемирие, и стали опасаться граждан СССР. Именно это и сподвигло их соорудить около 250 бункеров по всей стране.

Интересно, что информация об этих зданиях была засекречена вплоть до 2000-х. Одним из первых их обнаружил фотограф Кристиан Швагер. По его словам, он неоднократно встречал местных жителей, которые провели по соседству с тем или иным бункером несколько десятилетий, но даже не подозревали, что перед ними подделка.