Зачем в Швейцарии строили фальшивые дома

Если смотреть на эти дома издалека, то они могут показаться самыми обычными, но если приглядеться, можно увидеть, что на самом деле ставни и занавески нарисованы. Таких фальшивых домов по всей Швейцарии более 250. "Рамблер" расскажет, для чего же их создали.
На деле подобные фальшивые шале оказались замаскированными бункерами времен Второй мировой войны. Так, чтобы сбить воздушную разведку противника с толку, было принято решение построить такие сооружения. Проходящий мимо также видел типичный сельский домик с классической крышей, окнами закрытыми занавеской и деревянным фасадом.
При том, что Швейцария практически не принимала участия в войнах, страна сохраняла нейтралитет, с началом Второй мировой швейцарцы начали подозревать, что немцы могут вторгнуться на их территорию. Затем они заключили с ними перемирие, и стали опасаться граждан СССР. Именно это и сподвигло их соорудить около 250 бункеров по всей стране.
Интересно, что информация об этих зданиях была засекречена вплоть до 2000-х. Одним из первых их обнаружил фотограф Кристиан Швагер. По его словам, он неоднократно встречал местных жителей, которые провели по соседству с тем или иным бункером несколько десятилетий, но даже не подозревали, что перед ними подделка.
На сегодняшний день один из фальшивых домов стал музеем, а судьба других решается правительством.